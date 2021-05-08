陳凱琳同細佬開Live互窒　反擊Derek被指唔似中國人：佢好傳統

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-05-08 19:00

陳凱琳（Grace）同龍鳳胎細佬Derek一向感情好好，早前Derek註冊結婚，Grace同老公鄭嘉穎都有到場見證重要一刻。日前Grace在IG開Live，起初她與網民分享了近日的日常生活，包括美食、最近在看的書、工作近況等等，但期間Grace發現細佬Derek留言後，力邀對方加入。兩姊弟隔空開Live，不時用英文交談，互動自然又搞笑，Grace更大爆囝囝Rafael原來好驚舅父：「Rafa細個好驚啲有鬚嘅人，不過而家大個咗就唔會，見到你張相都會嗌『舅父舅父！』」

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Grace同Derek過往因為標緻外貌而備受關注，兩人不時被誤以為是混血兒，同大家姐Joyce完全唔似樣，尤其是Derek膚色比較深，加上深邃的輪廓，經常被指似外國人，Grace亦有提及此事：「我知好多人話我細佬唔似中國人，但我想講其實佢好傳統，朝朝早都會嗌『媽咪爹哋早晨』，食飯嘅時候會嗌『各位食飯』，又會夾餸畀人。」點知Derek竟然駁咀：「即係鬼佬唔做呢啲嘢？佢哋唔鍾意Respect（尊重）。」搞到Grace笑言：「咁又唔係咁講，你要窒我我冇辦法啦，我覺得你有呢種Traditional嘅Values（傳統品質）囉。」大讚細佬好有禮貌！