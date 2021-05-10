多圖｜台灣素人網紅Alicia擁小麥肌健美身材　真身係做英文翻譯

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-05-10 11:00

台灣的風土人情一直都為不少香港人而傾慕，不過台灣除了風景吸引人，其實台妹一直都在港男的favorite list之中，比較知名的就有陳妍希、許瑋甯，近年在網上有名亦有邵岱兒、林襄和祈錦鈅等等，總之對港男來說，一提起「台妹」就是充滿住美好的遐想。

台灣素人網紅Alicia有一身小麥色肌膚。（IG@bbjuan_）

就例如「台妹」Alicia，Instagram帳號雖然不多，只約莫三萬個追蹤人數。可能是因為她熱愛曬太陽又愛水上活動的關係，相中的她帶着一身健康的小麥色肌膚，總是洋溢住一股夏日氣息，和香港女生的感覺完全不一樣。她透過IG Direct接受《香港01》訪問，就介紹自己說：「熟人都叫我Boss，不喜歡的話也可以叫Alicia。」

Alicia身材好fit。（IG@bbjuan_）

雖然她在網上小有知名度，但其實她的本業是在一間公司擔任翻譯公司的市場開發兼編輯的工作：「在台灣長大讀書，是中國科技大學應用外語系畢業。我會去開發客戶，各種不同領域的公司來找我們翻譯，基本上我們提供70種以上的語言，Line Naver就是我翻譯的」談到小麥色肌膚的話題，她還笑說：「如果可以試試看白我當然願意，不過基因不允許我們家只會愈來愈黑，很羨慕白的人可以一下黑一下白，而且我媽媽常常嫌棄我，哈哈。」

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