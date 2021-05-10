我的上流世界︱開播登tvN歷年首集收視第7位　李寶英金瑞亨捲命案

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-05-10 10:00

由李寶英和金瑞亨主演的新劇《我的上流世界》（Mine）昨日（8日）首播，香港劇迷也能在Netflix上同步追看。新劇緊接《黑道律師文森佐》播出，雙女主的陣容成功帶起話題，第一集就高收6.565%輕鬆打入tvN歷代收視排行榜頭十位。

《我的上流世界》首集就發生嚇人的殺人案，而兩位女主角李寶英和金瑞亨則陷入了懸疑案件中。飾演「徐熙秀」的李寶英曾是頂級演員，遇上真愛後，為了嫁入豪門只好放棄演藝生涯，成為了「孝元集團」的二媳婦；金瑞亨則是家中的大媳婦「鄭書賢」，但原本也是財閥家族出身的她，對老公與前妻兒子毫沒感情。自昨晚一位陌生人出現後，本來平穩的生活則開始發生巨變。

《我的上流世界》首集開場就發生命案。（Netflix截圖）

《驅魔麵館》玉子妍的出現，令原來平穩的豪門生活發生巨變。（Netflix截圖）

豪門生活的題材向來都大受觀眾歡迎外，李寶英和金瑞亨同樣是好戲之人，單演技就是品質保證。而《我的上流世界》第一集的收視成績就印證這一點，它以6.565%的收視率成功打入tvN歷代周末劇首播收視第6位，及tvN歷代劇集首播收視第7位，成績比朴寶劍的《青春紀錄》更佳，有望成為《The Penthouse》2.0。

李寶英和金瑞亨雙女主角的陣容已是品質保證！（劇照）

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