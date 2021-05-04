百想2021︱徐睿知不被醜聞影響　首日投票暫高票贏金所炫申惠善

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-05-04 13:45

韓國《第57屆百想藝術大獎》（下稱：百想2021）將於本月13日舉行，而劇迷有份投票的「男女人氣獎」亦已於昨天（3日）開始。早前爆出一系列醜聞的徐睿知，首日投票中就以最高票力壓金所炫和申惠善等。

根據《百想2021》網頁上的投票結果顯示，截至5月4日中午12時30分，徐睿知依然是「女子人氣獎」的第一位，甚至票數已達98,910票；而申惠善和金所炫則分別以76,240和49,270票僅次之後。雖然徐睿知陷入不少爭議，更被韓國網民猜測或會失視后，但明顯徐睿知人氣未受影響。

徐睿知於「女子人氣獎」的首日投票中，就暫以高票成冠軍。（大會網頁截圖）

按圖睇「男女人氣獎」暫時票數最高名單：

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去年徐睿知憑《雖然是精神病但沒關係》知名度大增，未知是否因為是次投票在抖音進行，海外粉絲亦能參與，所以就算徐睿知在韓國形象下滑也毫不影響其海外人氣。徐睿知因暫時大比數領先而引來熱議，韓國網民紛紛呼籲為金所炫投票，認為她受《月升之江》重拍影響甚大，希望她今年能在《百想2021》獲得好成績。

徐睿知去年通過《雖然是精神病但沒關係》令海外知名度大增。（劇照）

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