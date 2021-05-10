「晶女郎」孟瑤離婚逾一年　自爆現同圈外人拍拖：始終深信愛情

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-05-10 00:15

現年35歲、因參演導演王晶《七擒七縱七色狼》而獲得「晶女郎」之稱的孟瑤，昨晚（9日）於無綫（TVB）綜藝節目《開心大綜藝》表演現代舞。

孟瑤於2008年與經營內衣生意的富二代周磊結婚，婚後育有一子Dustin。（視覺中國）

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孟瑤於2008年與內地富二代周磊結婚，誕下一子Dustin，但去年她宣布已於2019年離婚。她接受《香港01》訪問時坦言離婚後，較以前更自在，卻自爆現時已有拍拖一年的圈外男友，「離婚後係自由自在咗，不過都有拍拖嘅，都開心嘅，因為始終都深信愛情。拍咗啱啱一年，都係想每日都開開心心咁。（點識㗎？）大家食飯嘅時候識嘅，圈外人嚟。」

孟瑤自爆有個拍拖一年的圈外男友。（梁碧玲 攝）

回港打拼事業的孟瑤與兒子分隔兩地，問今日母親節如何慶祝，她謂：「同仔仔成日傾電話，而家唔方便返去，好掛住佢。佢有話「媽媽祝你母親節快樂」。我話「媽咪愛你」，同埋叫佢今晚睇電視，電視有媽咪同你，而家佢等緊睇我同自己。哈哈！（男朋友係咪都睇緊你？）都係喺電視機度睇啦！」

孟瑤同新男友於飯局認識。（梁碧玲 攝）

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