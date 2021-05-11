用雞排妹電話號碼購物有折！鄭家純開放全網民使用：這是善的循環

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-05-11 18:37

台灣女星鄭家純（雞排妹）不滿被網紅陳沂多次在Facebook公開標記、批評，打了數十通電話要求對質，結果反被陳沂公布電話號碼，鬧到最後，雙方直接開直播正面對決，吵了將近3個小時，吸引1.5萬人線上觀戰。直播結束後，鄭家純在Facebook發文表示，她不會停用手機門號，很多品牌都有會員折扣，大家下次買東西時不妨報報看她的電話號碼，並笑稱這是「善的循環」。

雞排妹陳沂世界決戰回顧｜陳沂疑似於直播期間公開宿敵私人電話號碼！一聽雞排妹說出這四碼「0955…」秒變臉（點圖放大逐格睇👇👇👇）

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鄭家純在Facebook發文表示，她的電話號碼被公布之後，室友提議「要不要跟大家說，去誠品買東西可以報妳的電話？」她疑惑問「報電話就有折扣嗎？」室友回「對啊，我都報妳的電話」，於是她決定開放給大家使用，並笑稱這是善的循環，「剛升黑卡，大家儘量用」。

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鄭家純直接公布完整的電話號碼，並表示不會停用這支門號，只會關閉通話和簡訊功能，很多品牌都有會員折扣，大家下次被問的話，不妨報報看。

鄭家純表示不會停用這支門號，並表示很多品牌都有會員折扣。（網頁截圖）

網友看完紛紛留言笑說「被這EQ圈粉」、「謝謝老婆恩典（合掌）」、「如此佛心，已跪」、「這波逆向操作厲害」、「這樣紅利點數會嚇死人」、「請支援收銀台」。但也有人疑惑問「好奇真的有人會打看看嗎？」

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