用雞排妹電話號碼購物有折！鄭家純開放全網民使用：這是善的循環

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台灣女星鄭家純（雞排妹）不滿被網紅陳沂多次在Facebook公開標記、批評，打了數十通電話要求對質，結果反被陳沂公布電話號碼，鬧到最後，雙方直接開直播正面對決，吵了將近3個小時，吸引1.5萬人線上觀戰。直播結束後，鄭家純在Facebook發文表示，她不會停用手機門號，很多品牌都有會員折扣，大家下次買東西時不妨報報看她的電話號碼，並笑稱這是「善的循環」。

雞排妹陳沂世界決戰回顧陳沂疑似於直播期間公開宿敵私人電話號碼！一聽雞排妹說出這四碼「0955…」秒變臉（點圖放大逐格睇👇👇👇）

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鄭家純在Facebook發文表示，她的電話號碼被公布之後，室友提議「要不要跟大家說，去誠品買東西可以報妳的電話？」她疑惑問「報電話就有折扣嗎？」室友回「對啊，我都報妳的電話」，於是她決定開放給大家使用，並笑稱這是善的循環，「剛升黑卡，大家儘量用」。

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鄭家純直接公布完整的電話號碼，並表示不會停用這支門號，只會關閉通話和簡訊功能，很多品牌都有會員折扣，大家下次被問的話，不妨報報看。

鄭家純表示不會停用這支門號，並表示很多品牌都有會員折扣。（網頁截圖）

網友看完紛紛留言笑說「被這EQ圈粉」、「謝謝老婆恩典（合掌）」、「如此佛心，已跪」、「這波逆向操作厲害」、「這樣紅利點數會嚇死人」、「請支援收銀台」。但也有人疑惑問「好奇真的有人會打看看嗎？」

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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