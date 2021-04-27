雞排妹性騷擾事件餘波未了？吳宗憲自爆被女星坐大腿　鬧翁立友蠢

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-04-27 23:30

台語歌王翁立友遭雞排妹（鄭家純）指控性騷擾後神隱一段時間，日前復出並表明自己年紀40歲想結婚了。性騷擾一事震驚演藝圈，台灣綜藝天王吳宗憲也爆料自己常被女星、女模主動貼上來坐大腿，但他有一套避嫌法則。

台語歌王翁立友今年一月遭雞排妹指控：「從屁股下方完整滑上來」，他事後出面三度強調：「我是受害者」，甚至在記者會提到母親，還讓懷孕的經紀人上台幫忙擋來現場對質的雞排妹。種種危機處理的缺失，讓當時吳宗憲都忍不住表態：「他那個…太笨了！應該開記者會要先問我，講的不是那麼妥貼啦。」

相關圖輯：一文看清雞排妹遭性騷擾5大重點 網民列4個疑點分析鹹豬手羅生門（點圖放大看👇👇👇）

+ 15 + 15 + 15

雞排妹、翁立友兩人互不提告，性騷擾至今近四個月仍未落幕。根據《自由時報》報導，對於性騷擾一事，吳宗憲自爆在這方面一直很小心，坦言平日在錄製節目的後台，有不少女星、女模來跟他打招呼後就主動貼上來，不僅坐他大腿還擁抱，讓他直言這種：「看多了」。 出道38年的吳宗憲，已經看過很多人間百態，他也說，不僅平常工作會多加防範，他去酒店消費時也都是如坐針氈，就算有女星坐上他的大腿，他也不為所動。

相關圖輯：雞排妹被性騷擾｜雞排妹鄭家純突破重圍 闖入翁立友記招要求對質（點圖放大看👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

👇👇👇點圖放大看更多雞排妹鄭家純IG生活照👇👇👇

+ 13 + 13 + 13

延伸閱讀：

心死向福原愛提離婚！美女律師親揭「江宏傑主要目的」

【本文獲「TVBS」授權轉載。】