怦然心動20歲 | 阿嬌鍾欣潼爆拍拖地點　遇上喜歡的人不怕狗仔隊

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-05-11 21:30

內地青春旅行真人騷《怦然心動20歲》，由10位20歲即將畢業的學生，展開一段交友戀愛之旅，而在節目中會邀請到明星嘉賓一起觀看錄像，憶述自己感情生活，不過由於阿嬌鍾欣潼身形暴脹，令她無端成為節目焦點，而回復單身後，觀眾對她的感情生活，也特別有興趣，而近日節目話題講到拍拖活動，阿嬌說自己遇到喜歡的人，拍拖也不怕狗仔隊，確是語出驚人。

阿嬌自爆遇上喜歡的人，就不怕狗仔隊偷拍。（影片截圖）

近日播出的節目，講到一班年輕人到遊樂場玩機動遊戲，令男女的距離大為拉近，而在錄影廠的嘉賓蕭敬騰，被問到拍拖有否去過遊樂場，老蕭不禁說像我們拍拖只會到街上走走，寧靜也點頭同意，還自爆跟情人行了兩個小時，而當主持大左問到阿嬌，她接著說不會介意在街上拍拖，而且也不怕狗仔隊，只要是自己真心喜歡就可以了。之後大左透露阿嬌在香港的家，住在50樓以上，也會拉上窗簾，阿嬌無奈說他們會爬山在對面拍入屋內，老蕭接著說現時有航拍機，藝人就要更加小心了。

下圖有阿嬌拍拖地點：

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點擊睇阿嬌與鍾漢良同場的片段：

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