逆天奇案｜「鏡粉」馮盈盈太忙冇睇MIRROR演唱會：我係佛系心態

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-05-11 20:45

馮盈盈於周二（11日）出席有份主演的劇集《逆天奇案》的宣傳活動。盈盈近日在綜藝節目《好聲好戲》的配音表現受到讚賞，她表示的確有很多人跟她說有留意節目。她為團隊付出的努力得到觀眾留意而感高興，但在她個人來說，最開心的是有人讚她的咬字有進步，改善了說話有懶音的問題，「因為我呢幾年嚟，一直希望喺呢方面有改進，讀返清楚啲對白畀觀眾聽，大家真係留意到，我開心嘅位係，終於唔使辛苦觀眾，因為一直以嚟，可能好多觀眾嘅聲音都話，聽我講嘢有啲辛苦，因為要睇字幕先聽得明，而家我覺得終於紓解左呢方面嘅壓力啦，唔使下下要留意字幕先明白我講緊啲咩。」

另外，盈盈早前曾在IG出po自認是MIRROR的粉絲，近日MIRROR的演唱會成為熱爆話題，但盈盈就未有去撐場，她說：「我知道都好多藝人去咗睇，亦都好熱鬧，但係只可惜我真係忙於工作，所以去唔到，因為例如劇集出街，我夜晚有開live大家一齊睇電視、睇首播，同埋睇佢哋嘅反應，仲有夜晚我都要上堂，近排學緊唱歌，同埋上緊心理學嘅course，有啲assignment嘅deadline要交，仲有好多宣傳嘅工作要做，所以真係唔好意思。最重要都恭祝佢哋順利舉行，見到反應都好好。」早前MIRROR演唱會一票難求，被問到有沒有份搶飛，盈盈說：「我都係佛系嘅心態嚟嘅，有嘅話就去睇，冇嘅話都唔強求。唔好咁執着就冇乜問題㗎啦，專心做好自己啲嘢好啲。」

早前衛志豪跟一眾藝人上《開心大綜藝》做嘉賓，並在IG限時動態直擊現場情況，但引來網民私訊攻他，直指「好娘」，又send了MIRROR成員Anson Kong和姜濤的照片給他，衛志豪事後嬲爆，在社交平台上載了與該名網民的對話截圖之餘，又打千字文發表感受。盈盈是《開心大綜藝》的主持之一，她表示不會對個別網民的意見有什麼評論或者是介懷對方的說話，「因為我覺得每個人有唔同嘅聲音、主觀意見，同埋感覺，總有一樣嘢係有人buy，有人唔buy，所以我覺得每一個佢哋畀我哋嘅comment，我哋都有留意，但係有留意得嚟又唔會特別放喺心上，要係為咗一個comment刻意做好多改變，我覺得係focus喺自己做緊嘅嘢，做好嘅話，自然會有人睇到同埋認同。」

同場加映：馮盈盈獲評判一致好評 出色表現獲劉江激讚：出神入化