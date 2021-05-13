《Ragnarok》第二季即將回歸　Magne舉起「雷神之鎚」對抗巨人

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-05-13 16:30

Netflix原創挪威劇《21世紀諸神黃昏》（Ragnarok）自去年推出後獲得不俗的評價，分別在IMDb及爛番茄奪得7.5分及79%新鮮度。Netflix日前宣布第二季即將於5月27日上架，並發布了正式預告，暗示雷神（Thor）托世的主角Magne在力量覺醒後，將拿起「雷神之鎚」對抗邪惡巨人。

挪威劇《Ragnarok》結合北歐神話有睇頭 主角雷神托世對抗巨人

以古老北歐神話為主題的《Ragnarok》，改編自原裝神話中的「諸神黃昏」（Ragnarök），而不是Chris Hemsworth主演的《雷神奇俠》系列。劇情講述主角Magne（David Stakston飾）跟隨母親回到家鄉小鎮Edda後，被超市怪嬸嬸「開光」後，開始發現自己擁有神祕力量，更是雷神（Thor）托世。Magne在好友突然意外離世後，發現鎮上大企業尤圖工業原來暗中排放有害物料污染天然水源，危及市民的健康。在尋找真相的期間，Magne竟發現尤圖工業一家四口竟然是藏着黑暗勢力的巨人，而作為雷神，他必須對抗尤圖一家及拯救世界。

Magne在首季結局擊倒巨人後，以為壞事會告一段落，可惜大對決才剛剛開始。根據最新預告及Netflix發布的故事大綱，Magne接受到神靈的召喚並得悉要找同盟後，向弟弟Laurits求助，但兩人的價值觀截然不同，意味着弟弟可能會像《雷神奇俠》電影系列中背叛雷神。最後Magne亦舉起了「雷神之鎚」，為保護地球而戰。