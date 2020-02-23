挪威劇《Ragnarok》結合北歐神話有睇頭　主角雷神托世對抗巨人

相信對於不少香港觀眾來說，應該很少接觸挪威劇集，自借校園寫實來反思不同價值觀的挪威劇《Skam》於2015年推出後大放異彩，除了吸引到歐美8個國家改編，更令劇迷更加期待挪威製作。最近在Netflix上架的《21世紀諸神黃昏》（Ragnarok）將環保意識結合北歐神話，必定能為劇迷帶來新鮮感！

年輕主角突然被「開光」拯救世界

《Ragnarok》以古老北歐神話為主題，改編自原裝神話中的「諸神黃昏」（Ragnarök），而不是Chris Hemsworth主演的《雷神奇俠3：諸神黃昏》。劇情主要講述年輕主角Magne（David Stakston飾）跟隨母親回到家鄉小鎮Edda後，被超市怪嬸嬸「開光」後，開始發現自己擁有神祕力量，更是雷神（Thor）托世。Magne在好友Isolde突然意外離世後，發現Edda五大企業之一的尤圖工業原來暗中排放有害物料污染天然水源，危及市民的健康。在尋找真相的期間，Magne竟然發現尤圖工業一家四口竟然是藏着黑暗勢力的巨人，而作為雷神，他必須對抗尤圖一家及拯救世界。

雷神托世的Magne跟黑色頭髮的弟弟Laurits，相信Laurits就是Loki。（劇照）

劇中世仇設定 源自北歐神話

先說一下北歐神話中的諸神及巨人，北歐神話的世界是建構在世界之樹（Yggdrasill），並衍生出九大世界，包括雷神所居住的Asgard及人類的棲息地Midgard。在世界初開之際，擁有黑暗力量的霜巨人（Jötunn，即是北歐神話中最古老的巨人）祖先Yimrir誕下了眾神，但Yimrir同時也是眾神最大的敵人。後來巨人族和眾神挑起了戰爭，最後巨人族戰敗，眾神將Yimrir的身體造成踢天空和大地，自始巨人和神就成為了世仇，而霜巨人（即劇中的尤圖一家四口）就是雷神（劇中的Magne）的世紀敵人。

世界毀滅後重生

另外，值得留意的是北歐神話跟其他神話不同，最大特色就是世界最終會被毀滅，而導致世界毀滅的一連串事件就稱為「諸神黃昏」（Ragnarök）。雖然眾神早已從預言中得知這場戰爭是無可避免，亦注定無法獲勝，即使如此諸神仍坦然面對，並在世界滅亡之後，剩下的神和人類，會再次建立出新的世界。

而劇集就以青少年的視覺出發，去對抗古老的黑暗勢力，就像《怪奇物語》（Stranger Things）及《魔鑰傳》（Locke & Key）同樣走青春路線，想帶出只要靠着年輕人單純的希望及努力，必定能夠對抗惡勢力及打造出美麗新世界。

令人最深刻的就是劇集加入了大量冰川以驚人的速度融化、水質污染等情節，借劇中市民及同學們無視氣候變化或污染帶來的嚴重影響，來諷刺現實社會中很多人仍忽略環保這個議題及視而不見。而劇中不停提到的「諸神黃昏」亦等同於溫室效應在不久的將來導致地球滅亡。

雖然劇中的主角沒有Chris Hemsworth般靚仔有型，但其四方面型和木獨的性格跟神話中非常吻合，同時加入能夠提高大眾對氣候變化的認識及環保意識的劇情，在煲劇的同時亦能增長知識。

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