法網伊人︱李煒祺獲封「專業西裝友」　息影18年轉行做賭神？

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-05-14 00:00

TVB劇集《法網伊人》（2002）近日於無綫翡翠台深宵時段重播，除了能重溫一眾主演如李克勤、郭可盈以及謝天華等19年前的舊貌之外，觀眾亦不難發現劇中多位「熟悉的陌生人」，近日劇情故事圍繞阿沈（郭可盈飾）尋子的故事，而飾演她丈夫林偉文的，是早於2003年退出娛樂圈的李煒祺。

郭可盈在劇出出「尋人啟事」去尋找前夫和兒子。（截圖）

李煒祺在90年代初加入TVB，代表作例如有《創世紀》的大反派葉榮毅，以及在《無頭東宮》中飾演萬山將軍。不過李煒祺的演出大部分是閒角，某些更是名稱都沒的路人，而令人最深刻的是他多以「西裝」造型亮相，故有「西裝友專業戶」之稱。

重溫李煒祺嘅演出：

不過李煒祺在2003年淡出娛樂圈，有傳他用回真名李衛民到澳門生活，更曾經到卡利會賭廳擔任經理。2013年艾威推出處女作品愛情小說《情聖賭神之終極一注》，隨書更附送《賭神秘笈》，他為宣傳作品曾經過大海向李衛民挑機，結果在賭枱上擔任莊家的李衞民敗在艾威手中。而後來又有消息指李衞民現時仍然在澳門生活，並在當地開酒吧做老闆。

正所謂行行出狀元！（網上圖片）

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