查小欣鬧爆ViuTV低俗不雅　問為何平時投訴TVB的電視迷沒反應？

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近日ViuTV新節目《ERROR自肥企画》引起熱議，節目以玩遊戲形式由男子組合ERROR 4名成員擔任主持，節目中的遊戲內容及大懲罰非常大膽，當中包括彈下體及粗口等。娛樂專欄作家查小欣今日在專欄撰文，她以《ViuTV的社會責任》為題，指「節目被形容為綜藝搞笑，但糖衣包裹着的是大玩低俗、不雅的內容，有些畫面更打了格仔，節目列明為「M成人觀眾」類別，可能只是噱頭，為吸睛的包裝手法，真實未必有三級鏡頭，但有不良意識之嫌。」

查小欣在文章中又指，ViuTV作為一個免費電視台、入屋的電視台，「有一定的社會責任，製作的節目不需要說教，但也無需低俗。這麼難得才取得牌照，走如斯偏鋒路綫不怕嗎？」文末她又指，經常向廣管局投訴的電視迷都「沒反應」，反問「是出於包容？有雙重標準？還是沒看這節目？」她對《ERROR自肥企画》的評論隨時引起網上熱話，有網民贊成其說法，亦有網民認為該節目富創意，雙方支持者均各有說法。

即睇第三集阿Dee被「爆丸」，大量打格仔面場：

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