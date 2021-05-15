愛莉莎莎發文稱住「毒窟」萬華　惹一眾網友不滿：不想住可以搬走

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-15 22:00

台灣近日新冠疫情越趨嚴重，其中台北市萬華區爆發群聚染疫，而YouTuber愛莉莎莎先前曾在萬華買下10坪小套房，對此她無奈在Instagram上發文：「住在毒窟萬華，哪裡都不敢去。」此話一出立刻引起兩派網友爭論，隨後她悄悄修改了內文。

愛莉莎莎14日的發文裡提到：「住在毒窟萬華，哪裡都不敢去，連電梯都不敢坐。」這句話引來部分網友不滿，有同樣居住在萬華的民眾表示：「不用講『毒窟』吧？沒有一個病人是自願生病的啊，這樣講真的不妥當。」也有網友批評，「住在萬華有錯嗎？為何要以偏概全」、「身為公眾人物卻為萬華貼上標籤，試問是我們願意的嗎？」更有人氣得大罵：「不想住萬華可以搬走啊！」

愛莉莎莎在Instagram上發文：「住在毒窟萬華，哪裡都不敢去。」此話一出立刻引起兩派網友爭論，隨後她悄悄修改了內文。（愛莉莎莎IG截圖）

不過也有網友支持愛莉莎莎的言論，「萬華毒窟就是毒窟，有什麼好不承認」、「不能說事實嗎」、「萬華確實有案例啊，會擔心很正常吧」、「只不過是用詞直白了點，是在攻擊三小？」

對此，愛莉莎莎修改了貼文，將「毒窟」二字拿掉，改為「疫情急速升溫」，並解釋自己並非有意戰地區，只是目前「萬華真的毒」，她也提到：「接受萬華已經成為疫區的事實，加強防疫才是上策！」同時透露住家附近傳來的救護車聲是平時的好幾倍，到處都有人在消毒，她說自己並非不愛萬華，重選一次還是會在該處買房，只是要提醒大家：「最近真的很危險，近期不要過來！」

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