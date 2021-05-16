日日媽媽聲｜薛家燕幫兒子買隔籬屋　大爆當年「奶奶」怪癖阻行房

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-05-16 13:16

《日日媽媽聲》今晚（15/05）一集主要講婆媳關係，更分別邀請了薛家燕、盧宛茵等人上節目分享自己的經驗。

薛家燕上節目分享婆媳關係。（《日日媽媽聲》截圖）

薛家燕說到，雖然自己第一胎生了女，但當年自己的「奶奶」就顯得有點冷淡，隔了兩年，她就想再追一個。薛家燕：「我計個產卵期，吖唔係，係排卵期，點知老公嗰日話要去杭州。他問做咩，我話：『我要跟你去。』嗰幾日就努力工作，終於就嗰一次就係仔。我打畀『奶奶』，『奶奶』就話：『恭喜，我現在過來。』」所以薛家燕就表示，現在無論兒女生女或者生仔也好，亦一樣喜歡。

兒子成家立室之後，薛家燕幫個仔買埋隔離單位。（《日日媽媽聲》截圖）

薛家燕還分享，自己兒子成家立室之後，特地為他買了一個單位：「安排隔籬單位畀個仔同新抱，我新抱好懂事，好乖巧。」讓自己可以隨時探望他們之外，兒子和媳婦也有自己的私人空間，更被主持讚「好聰明」。她也分享，自己看到媳婦用播音樂的「胎教機」時，還問媳婦會不會播《皆大歡喜》，家燕姐的媳婦又說：「有吖，佢一生世就會跳十字舞！」薛家燕還談到當年自己做媳婦時，自己的「奶奶」竟然用一個方法阻礙自己和老公行房。

薛家燕還大爆「奶奶」一個怪癖，點擊下圖睇：