哈里呻在王室成長極為痛苦　指責查理斯不懂教仔矛頭指向英女王？

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-05-16 20:30

哈里王子與梅根於3月接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）獨家專訪，梅根大爆王室存在種族歧視，更忽略自己的精神問題，導致她一度萌生自殺念頭。繼接受訪問後，哈里再跟奧花雲費及Apple TV+合作，聯手監製紀錄片呼籲全球大眾正視情緒和心理健康問題。日前哈里為宣傳紀錄片，登上演員Dax Shepard、Monica Padman主持的播客節目《Armchair Expert》，期間除了抱怨王室生活，更指自己因而需要接受心理輔導。

哈里在節目中表示自己的成長環境非常痛苦，更毫不留面地指責父親查理斯的教育方式承襲爺爺嫲嫲，間接怪罪英女王及已故菲臘親王。他直言成長期長時間不愉快，並轟王室榮辱大過天，由於王室不會改變，故有不開心都要強忍，提出任何批評都會被視為大逆不道，而現在只是有話直說，不明白為何要受到那麼多的批評和攻擊。不過哈里聲稱自己並不是要怪誰，只是想打破這個痛苦的循環。

哈里日前於慈善活動亮相。（Getty Images）

雖然沒有經歷過父親查理斯的成長期，但哈里相信父親的情況應該都跟自己差不多，亦理解到查理斯都是被父母，即英女王及已故菲臘親王所教育和影響。這讓哈里設法打破所謂的痛苦循環，所以決定脫離英國王室，移居美國來讓兒子阿奇（Archie）擁有不一樣的成長環境。

哈里再抱怨王室生活 形容似《真人Show》與生活在動物園的結合

對於外界指哈里遇上梅根後才想離開王室，哈里坦言廿歲出頭已經很清楚自己不想留在王室，更指自己怎會想留在一個令母親戴安娜王妃走上不歸路的地方。哈里幾次透露因為遇上太多令自己痛心的事情而導致自己一直處於非常無助的狀態，而加入軍隊讓自己尋找到存在感：「我喜歡穿上與其他人一樣的制服，我喜歡受到同樣對待。我喜歡期望，如果你想獲得這份工作或獲得晉升機會，這一切都在你控制之中。沒有任何特殊的待遇，亦無法獲得任何幫助。」

哈里直言很感恩遇上梅根，因為在跟梅根深入對話後，她能夠看得出自己心靈受創，並協助了自己去參與心理輔導。進行心理治療後，感覺仿佛如釋重負，停止自我質疑，並開始想著如何運用自己的位置去做一些改變或者去影響他人，這樣做才能讓母親感到自豪。

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雖然有不少美國網民都支持哈里勇於為自己發聲，但英國有大批民眾卻完全不受落，更炮轟哈里在菲臘親王離世不久便這樣怪責英女王及親王非常大逆不道。而主持晨間電視節目《Good Morning Britain》的Ben Shepard就在節目中鬧爆哈里，在這個時候這些話去抹黑菲臘親王不合時，並指他雖然口裡說並不是要怪責任何人，但行動上炮轟王室，這個舉動非常偽善。另外，對於被兒子指控「唔識教仔」，查理斯目前還沒有表態，加上哈里於3月的專訪怪責父親不接聽自己電話後，兩人已經心存芥蒂，如今哈里這樣說只會令兩父子的關係難以修補。