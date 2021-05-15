哈里再抱怨王室生活　形容似《真人Show》與生活在動物園的結合

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-05-15 13:49

英國哈里王子（Prince Harry）與太太梅根（Meghan Markle）繼3月接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）獨家專訪，大爆王室生活心酸史之後，日前又在亮相播客節目Armchair Expert，同演員Dax Shepard、Monica Padman暢聊90分鐘，再次表達對王室的不滿。

哈里上節目是為與奧花雲費及Apple TV+合作的紀錄片影集《你看不到的那個我》（The Me You Can‘t See）做宣傳。（Instagram@daxshepard）

哈里表示，經常出現在公眾視線令他感到不安，更形容過去的王室生活是「電影《真人Show》（The Truman show）同生活在動物園的結合。（It’s a mix between The Truman Show and living in a zoo.）」他續指道：「對我來說，最大的問題就是，一出生就已經要繼承這樣的風險，毫無選擇地繼承每個部分，而且英國媒體認為他們擁有你，更將這種印象帶給了他們的一些讀者。」

自從母親戴安娜王妃遭狗仔隊瘋狂追逐，最後車禍喪生後，哈里就想掙脫這個牢籠，他直言：「這是份工作，對吧？笑著忍受吧。繼續吧。那時我20歲出頭，我不想要這份工作，我不想待在這裡，我不想這樣做。看看它對我媽媽做了什麼。當我知道它會再次發生時，我如何安定下來，成家立室？」

哈里表示自己早在20歲出頭的時候就想逃離王室生活。（Instagram@daxshepard）

美國電影《真人Show》於1998年上映，男主角Truman Burbank（Jim Carrey 飾）自出生以來，幾乎所有的行為都在被直播，一舉一動都被監視著，作為全球最受歡迎的實境肥皂劇「真人Show」中的主人公，圍繞其身邊所有的事物都是虛假的，全世界都知道真相，只有他本人一無所知，在影片最後，Truman在深思熟慮後，不惜一切代價走出這個虛擬的世界。

《真人Show》寓意深刻。（劇照）

對於哈里的一番說話，網友們都對其挖苦王室感到反感：「有點無語，一邊說出現在公共視線感到不安，一邊跑美國去簽約做節目」、「在節目上講王室，難道就不是在消費王室嗎？不能全斷了嗎」、「那你現在在幹嘛？不還是作戲」等。