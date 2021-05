哈里再抱怨王室生活　形容似《真人Show》與生活在動物園的結合

撰文: 朱奕錦 最後更新日期: 2021-05-15 13:49

英國哈里王子(Prince Harry)與太太梅根(Meghan Markle)繼3月接受美國名嘴奧花雲費(Oprah Winfrey)獨家專訪,大爆王室生活心酸史之後,日前又在亮相播客節目Armchair Expert,同演員Dax Shepard、Monica Padman暢聊90分鐘,再次表達對王室的不滿。

哈里上節目是為與奧花雲費及Apple TV+合作的紀錄片影集《你看不到的那個我》(The Me You Can‘t See)做宣傳。(Instagram@daxshepard)

哈里表示,經常出現在公眾視線令他感到不安,更形容過去的王室生活是「電影《真人Show》(The Truman show)同生活在動物園的結合。(It’s a mix between The Truman Show and living in a zoo.)」他續指道:「對我來說,最大的問題就是,一出生就已經要繼承這樣的風險,毫無選擇地繼承每個部分,而且英國媒體認為他們擁有你,更將這種印象帶給了他們的一些讀者。」

自從母親戴安娜王妃遭狗仔隊瘋狂追逐,最後車禍喪生後,哈里就想掙脫這個牢籠,他直言:「這是份工作,對吧?笑著忍受吧。繼續吧。那時我20歲出頭,我不想要這份工作,我不想待在這裡,我不想這樣做。看看它對我媽媽做了什麼。當我知道它會再次發生時,我如何安定下來,成家立室?」

哈里表示自己早在20歲出頭的時候就想逃離王室生活。(Instagram@daxshepard)

美國電影《真人Show》於1998年上映,男主角Truman Burbank(Jim Carrey 飾)自出生以來,幾乎所有的行為都在被直播,一舉一動都被監視著,作為全球最受歡迎的實境肥皂劇「真人Show」中的主人公,圍繞其身邊所有的事物都是虛假的,全世界都知道真相,只有他本人一無所知,在影片最後,Truman在深思熟慮後,不惜一切代價走出這個虛擬的世界。

《真人Show》寓意深刻。(劇照)

對於哈里的一番說話,網友們都對其挖苦王室感到反感:「有點無語,一邊說出現在公共視線感到不安,一邊跑美國去簽約做節目」、「在節目上講王室,難道就不是在消費王室嗎?不能全斷了嗎」、「那你現在在幹嘛?不還是作戲」等。