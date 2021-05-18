收視滯後報告｜《逆天奇案》收視極好　原來關陳展鵬事？

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-05-18 01:00

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是5月3日至5月9日。今次是《逆天奇案》第一次出收視，結果令人喜出望外，連帶《伙記辦大事》也上升了超過1點收視。至於綜藝方面，接替《大整蠱》的《好聲好戲》有不錯的表現，其他綜藝則變化不大。

《逆天奇案》是陳展鵬事隔三年再次有劇集出街，可能闊別觀眾太久，劇迷都想念他了，大家也會為他打開電視機，第一周收視錄得26.4點，比起上周結局篇的《愛美麗狂想曲》高出1.9點。《逆天奇案》在網上討論度很高，大部份都是偏好，證明劇集追看性夠高，相信收視會繼續保持，隨時有機會打破《愛美麗狂想曲》全劇23.8點的紀錄。除了《逆天奇案》外，《伙記辦大事》也受其帶動，由上周的22.3點升至23.4。

可能大家太掛住陳展鵬。（劇照）

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至於綜藝方面，新節目《好聲好戲》是TVB比較少試的配音節目，想不到觀眾也非常受落，上周的《大整蠱》只得17.2點，但《好聲好戲》錄得19.4點，升過2點的升幅，可能整蠱這類型的題材觀眾已經不太受落。至於星期六的《聲夢傳奇》和《日日媽媽聲》，收視基本上沒什麼變化，但星期日的《開心大綜藝》則由20.8點跌至18.6點，這個現象其實不太驚訝，始終早前已說過，《開心大綜藝》太過頻繁，無論製作人或觀眾都會疲憊，改至一個月一次相信是一條新出路。

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《愛•回家之開心速遞》周一至五平均25.1點，最高收視周四(6日)晚26.8點。《逆天奇案》周一至五平均26.4點，最高收視周一、四(3、6日)晚27.6點。《伙計辦大事》周一至五平均23.4點，最高收視周四(6日)晚24.6點。《法網伊人》周一至五平均5.5點，最高收視周六(8日)晚6.2點。

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