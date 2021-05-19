鄧紫棋花勁大力氣終說服父親到上海　闊別一年父女相見成熱搜　　

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-05-19 15:30

G.E.M.主力內地發展。（IG：gem0816）

歌手鄧紫棋（G.E.M.）近年主力在內地發展，人氣極高的她經常都為了工作在國內不同的地方演出，而G.E.M.的家人都居住香港，因此與家人見面的機會都非常困難。近日G.E.M.在社交網站透露已經有一年沒有見父親，更經常與父親說：「爸爸我好久沒見過你啦」，可惜得到父親答覆是順其自然。

G.E.M.好耐冇見父親。（Facebook）

昨天G.E.M.在Facebook發布了一張照片，照片中是父親的上半身，但並沒有樣貌展示出來，再加上一個生日蛋糕，她開心寫道：「直到幾個禮拜前我爸居然被我說服了 終於願意熬過隔離來上海找我 (他說他隔離期間天天在那個小小的房間里圍著睡床來回走10000步) 哈哈哈哈哈哈 上個禮拜他出關了 一見到他的時候我故作輕鬆”Hi~ 老豆” 但是其實心裡極其緊張激動 今天是他的生日 昨晚00:00我看好時間要去爸爸睡房說生日快樂 結果一開門就聽到他的鼻鼾 所以我只好安靜退出去 哈哈哈 其實我真沒想到今年生日可以跟他一起過 而且媽媽也熬過隔離來了 舅舅外公也在 我太開心了！！！ 爸爸生日快樂 一定要身體健康、天天開心！！」而G.E.M.這張照片成為微博熱搜，因為一眾網友都替她父女相聚感到高興，紛紛留言祝福。

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