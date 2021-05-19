日本女神新垣結衣宣布與星野源結婚　震撼粉絲宅男心碎

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-19 16:02

現年32歲的日本女神新垣結衣，今日突然宣布與現年40歲的日本歌手星野源結婚，而事務所已證實了兩人的婚訊，同時宣布新垣結衣退社的消息。

有「國民老婆」之稱的新垣結衣自出道以來一直都是全亞洲的夢中情人，她於今日透過事務所震撼宣布嫁作人妻，未來老公是與她合演人氣日劇《逃避雖可恥但有用》的男主角星野源，女神正式封盤。兩人在《逃恥》入面飾演夫妻，因而擦出愛火花。結衣將要結婚的消息可謂震驚了各國粉絲，亦傷透了一眾宅男粉絲的心。新垣結衣同時宣佈退社，會以個人身份繼續在演藝圈發展。結衣又指事務所仍會繼續支持她的工作，幫她建立形象。

女神新垣結衣正式封盤。(新垣結衣ig)

一對新人今日聯署向傳媒發出聲明宣布喜訊，星野源在IG貼上聲明表示：「在這個困難的時期，雖然是我的私事，但我，星野源與新垣結衣結婚。以前像這樣的形式報告，相信是我病倒暫停活動的時候。今次，在這個時候，能夠向擔心我和一直支持我的報告我這個喜訊，感到十分開心和感恩。從今開始，我們兩人會合力，努力經營安穩的生活。而且，我亦會努力音樂和演出工作。」

星野源。(星野源ig)

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