「蔥頭」丘梓謙再秀舞技　網友一致讚好：國際級如韓星般高顏值

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-05-19 21:30

「蔥頭」的打扮非常韓風。（IG@adrienyau0108）

丘梓謙繼早前在《愛·回家之開心速遞》飾演「蔥頭」一角讓觀眾認識，人氣亦逐漸增加，不過早前被懷疑丘梓謙是在模仿姜濤，因此引來一部份姜濤的粉絲在他IG留言責罵，但事後表示不會刪除責罵他的網友留言，亦留言回覆會接受網友們的批評，其後獲網友激讚EQ高。

昨天（18日）《愛·回家之開心速遞》播出的一集中，丘梓謙大秀舞技，令大小姐（林淑敏飾）這名「蔥粉」更加心動，丘梓謙跳舞這部份亦令觀眾看得非常入神。其實梓謙小時候曾做過童星，長大後於2014年加入第27期無綫電視藝員訓練班而正式入行，但入行後演出的閒角都是一些閒角。

這次跳舞得到很大迴響，因為過往梓謙並沒有公開表演過跳舞，所以很多人都不知道原來他懂得跳舞，昨天他在IG發布了一條名為「蔥頭」跳舞的影片，片長一分鐘，看見丘梓謙身在TVB電視城，他跳得十分賣力，更「瞓身」在地上跳舞，令網友覺得勁專業，紛紛留言大讚：「做得好好」、「你一點都不像香港偶像，你省鏡好多，是國際級如韓星般的高顏值」、「有樣有實力！蔥頭不紅，天地不容」。

睇睇丘梓謙靚仔相：

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