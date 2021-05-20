ERROR自肥企画︱言論抹殺過往努力？　重溫193冇底線博盡演出

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-05-20 09:00

ViuTV真人騷節目《ERROR自肥企画》大受觀眾歡迎，日前播出的一集「人氣出奇蛋」中，193（郭嘉駿）除帶來新歌《睡到三點》MV外，亦說出是次拍攝感受。193提到早前因一番言論而人氣急升，他承認是一件好事不過亦令他思考這番言論的重量：「冇嗰番言論，完咗『人氣出奇蛋』點都會多咗（IG追蹤者），但唔會好多，可能幾千、一萬。但原來一番言論，蓋過晒咁多努力或者認真做嘅事，呢個係我思考咗好耐嘅嘢。佢首先幫到我而家人氣，但點樣Maintain先最緊要。再過半年如果冇新作品畀人睇，可能全部Followers走晒。」

193提到早前因一番言論而人氣急升，他承認是一件好事不過亦令他思考這番言論的重量。（影片截圖）

193的一番言論令不少觀眾重新留意ERROR之前的作品，193就曾拍下不少突破自己的節目環節。在《花姐ERROR遊》中被節目組安排到日本奈良餵野生鹿群，害怕小動物的他大受驚嚇更淚曬當場。為了摵甩「乜都驚」的形象，於《花姐ERROR遊2》自願挑戰被數千隻蟑螂「兜頭淋」。單靠這份勇氣、熱血已經足以贏得觀眾的尊重，正如193所講：「希望觀眾睇得開心，唔好咩都鬧。睇綜藝節目就係為咗開心，點解成日都要鬧人。呢個社會已經有好多唔開心嘢，做咩仲要將啲怨氣發洩喺人哋度？」

一齊重溫193拍攝過的「痴鬼線」節目環節：

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