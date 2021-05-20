衛志豪「唔識MIRROR」遭網民留言鬧爆：支持偶像我係尊重

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-05-20 19:15

馬德鐘太太張筱蘭今日（20/5）舉行新書《健康長壽：香港實證研究》發佈會，除獲老公現身撐場外，不少圈中好友包括胡定欣、敖嘉年、周家怡，衛志豪等均有出席。操得一身肌肉的衛志豪（Michael）接受《香港01》訪問時分享Keep Fit心得：「開工食無定時，不過會Keep住每星期二、四，六去踢波，做多啲運動令身體有能量啲。168（斷食法）緊，一日一餐都夠，一起身飲水、咖啡，過5個鐘再食嘢，可以將噚晚嘅食物消化得更徹底。」

操得一身肌肉的衛志豪（Michael）接受《香港01》訪問時分享Keep Fit心得。（陳順禎攝）

早前有網民傳送MIRROR演唱會照片給Michael，又指他有份參與的《開心大綜藝》太老土。他嬲爆上載該網友的對話截圖並發出千字文反擊，「唔識MIRROR」一事更遭網民留言鬧爆。Michael強調他針對的是該位Send相的網民而並非MIRROR粉絲：「我唔係想搞新聞，只係想講呢個人對我嘅舉動。嗰個人我識，唔係一般嘅支持者，係我透過TVB同事去識，我唔知點解佢會咁問我，絕對冇批評任何人係針對嗰個人。留言我冇理，佢哋有佢道理，支持偶像我係尊重。」

他在帖文中提到歡迎娛樂圈百花齊放，被問到有否留意MIRROR、ERROR的作品以及節目，他坦言沒有時間：「拍劇好忙，講真好少留意。我好少聽歌，邊個歌手都少，而家會留意下。知道佢哋預備咗紅館，香港樂壇要百花齊放，絕對支持香港有多啲娛樂。（有人批評《ERROR自肥企画》低俗，你有冇留意？）真係冇留意，每個節目都有可取之處，可以善意批評但啲說話唔好太過硬。」

同場加映：衛志豪千字文反擊網民批「老土」 一張姜濤AK合照焫着：我唔識佢