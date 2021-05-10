衛志豪千字文反擊網民批「老土」　一張姜濤AK合照焫着：我唔識佢

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-05-10 19:52

衛志豪和網民隔空「開火」！事緣TVB日前播出節目《開心大綜藝》，衛志豪亦是表演嘉賓之一，還在IG上載現場情況開心share，不過就有網民在動態的留言區補上一句：「好娘」再加上一張姜濤和AK Anson kong的演唱會照片，就獨動了他的神經，令他大發雷霆。

衛志豪（左一）日前上TVB《開心大綜藝》做嘉賓。（資料圖片）

衛志豪收到照片就回覆一句：「關我咩事」，這位網民也補上評語：「你們節目太老土，阿婆都唔睇」，衛志豪最後就大發雷霆：「你呢個message係咪應該send畀魯輝（可能是指ViuTV高層魯庭暉），你有冇佢電話冇我畀你！仲有，我唔知你send畀我做乜！」更質問這位網民：「係咪食錯嘢」，而這位網民最後也被衛志豪的怒氣嚇怕，連忙道歉：「唔係，對不起，可能我真係send錯，請見諒，對不起。」不過衛志豪見狀還不放過他：「send錯？Sorry，我個人好認真」。

衛志豪。（陳順禎攝）

及後衛志豪也在IG以「千字文」解釋今次事件，表示：「我唯有講出黎等大家平下理。」又說：「有人叫我幫手買呢個演唱會嘅飛我都有幫人哋買！呢啲咪尊重（唔係賣抄價賺錢嗰種）。你可以話我演技差、口才唔好或者樣衰都得，但你唔可以抹煞一個節目成功與否，每樣嘢都有人鍾意有人唔鍾意，你唔鍾意想叫想認同你？個節目我都有份做，你想我畀咩反應你，成個節目嘅人都係我朋友！個個都識十幾年！what the Fxxx！係咪有病，有人俾飛我我都會去睇個演唱會㗎，娛樂圈大家支持！」

衛志豪同網民隔空開心火。（IG@michaelwai）

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