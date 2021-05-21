青春不要臉｜荷里活級背景價值過千萬！　監製：希望唔會太落後

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-05-21 00:15

無綫新劇《青春不要臉》今日（20/05）煞科，劇中多位演員余德丞、丁子朗、林正峰和游嘉欣等在將軍澳15廠拍攝最後一組戲。余德丞、丁子朗和林正峰三位還坐在一駕懷舊BENZ中，充滿了80年代色彩。

無綫新劇《青春不要臉》今日（20/05）煞科，余德丞、丁子朗和林正峰在將軍澳15廠拍攝最後一組戲。（葉志明攝）

大家可能會好奇，為什麼在廠內可以拍攝揸車戲？原到今次TVB劇組首次採用了新技術拍攝，用LED面板搭建了整個可動式背景，所以就可以在廠內拍攝街景。監製林肯接受《香港01》訪問說：「今次係我哋新嘗試，因為背景係80年代背景，有好多都好難喺街取景，所以我哋就同動畫部門傾咗，亦同一間LED wall公司合作，希望可以將80年代呈現出嚟。」

個系統要價一千萬。（葉志明攝）

現場睇其實還完度和真實感都十分高，監製林肯亦透露，這一套裝置來頭其實一點都不簡單：「頭先見到嘅都係動畫畫出嚟，呢套系統係租返嚟嘅，如果買嘅話，投資大概係一千萬左右，租嘅話都要六位數字。就算係香港電影，呢套系統都比較少。對我嚟一定有進步，因為車就一定要喺拍，呢套技術，好嘅係兩邊車嘅位置都可以做到真實反光效果，會有真實感同埋睇得舒服。」

畫面像真度好高。（葉志明攝）

這個技術是荷里活級？他就坦言：「呢套技術喺影視界都用咗四、五年，當然荷里活係最先用，內地都用咗一、兩年都開始用，大家會聽到佢哋全廠都係用LED wall拍，希望我哋唔會太落後啦，雖然而家先起步用，出嚟個效果都係滿意嘅。」據行內人指，這一個技術雖然有別荷里活慣用的「綠幕」技術，但卻好處多多，除了拍攝完不再需要後期外，同時演員也能較易投入。

《青春不要臉》監製林肯。（葉志明攝）

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