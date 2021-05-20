張致恆為還債到內地工作　開直播被點唱《死性不改》：真係唱到嘔

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-05-20 22:07

曾被爆一腳踏五船的張致恆（Steven）與圈外女友雯雯閃婚後修心養性，育有兩個囝囝的他努力建立好爸爸同好老公的形象，但依然負面新聞不絕。Steven先是被馮鎵瀠（Naomi）公開鬧爆借錢不還，反而有錢請外傭同買電器，又指他周圍借錢，包括張彥博、林盛斌（Bob）等，隨後Steven承認因為失業才無力還錢，向債主公開道歉，並承諾有拖無欠。之後Steven又被揭遭人貼街招追數，於是秘密搬屋，疑似走佬避債。同經理人公司約滿後未獲續約的Steven曾在網上「搲撈」，但原來他近期已經去了內地工作，更頻頻開直播！

馮鎵瀠（Naomi）曾與Steven是好友，亦是其債主。（IG@naomifky）

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Steven不時拍片同大家分享日常生活，近月他已經輾轉廈門、廣州、南寧等地，日前他上載了一段短片，並寫道：「日日直播間都有人點唱，真係唱到嘔 #我會盡快瘦回17歲。」片中所見Steven車上播放着Twins同Boy'z的經典作《死性不改》，而坐在後座的他就做出要嘔吐的動作，不過有網民認為Steven此舉不妥，當時播的明明是關智斌（Kenny）唱的部分，質疑Steven不尊重曾經的好拍檔！

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