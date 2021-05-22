封神榜20週年︱演員分享難忘事　錢嘉樂：大結局親手消滅「太太」

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-05-22 07:30

無綫劇集《封神榜》於2001年7月23日首播，劇集由陳浩民、錢嘉樂、葉璇、苑瓊丹、元華、溫碧霞及李家聲領銜主演，但其實除了這幾位主要角色外，其餘的演員個個都有發揮空間，所以當其時首播就已經取得空前成功，《封神榜》全劇收視更達31點，最高40點的成績。經歷了廿年，劇中不少場口至今亦為人所津津樂道，例如殷十娘（苑瓊丹飾）當街棒打哪吒（陳浩民飾）一幕，直到現在都是劇中的經典名場景。

《封神榜》於2001年7月23日播出，當年大受歡迎。（《封神榜》劇照）

苑瓊丹完美演釋咩叫「打在兒身，痛在娘心」。（《封神榜》截圖）

對7、80後來說，講起《封神榜》當然幕幕都是經典，絕世美色的蘇妲己（溫碧霞飾）、似足原著的雷震子（李家聲飾）、奸到出汁的申公豹（李國麟飾）、感動萬千母親的殷十娘等等，但除了這些外，原來當年他們拍攝時都發生過不少有趣事。

左至右，敖嘉年（飾李木吒）、陳浩民（飾李哪吒），錢嘉樂（飾楊戩）。（《封神榜》截圖）

敖嘉年（飾李木吒）接受《香港01》訪問時說：「當年我係啱啱入行拍第一套劇，劇本都唔識睇，我見得我第一個見到嘅導演就係方駿釗（當年是《封神榜》的編導），我哋叫做『肥嘟嘟』。當時我問佢，劇本入面三角形符號之後啲字係咪都要讀，之後導演佢就話：『嘩，你真係唔識？』跟住個個都喺度笑。」敖嘉年解釋說，其實三角形符號之後的字是當時對白應該用的情緒：「原來係唔需要讀㗎，所以嗰時俾全場笑到呢，之後跟陳浩民、苑瓊丹、華哥（元華）、鄧兆尊慢慢學，原來咁就二十年。」

陳浩民（飾李哪吒），錢嘉樂（飾楊戩）及李家聲（飾雷震子）戲份相當多。（《封神榜》劇照）

他續說，第二件有趣事就是與錢嘉樂（飾楊戩）有關的，他說：「我第一個拍攝嘅shoot好好笑，就係錢嘉樂喺度撐船，喺河度撐吖撐，撐到差唔多，佢就大大聲話：『ByeBye！』導演就即刻話：『CUT！CUT！CUT！喂，古代邊有ByeBye㗎？』嗰時大家又係笑到好開心，嘉樂都話，原來古代同現今好多嘢都唔同，我哋唔可以講ByeBye，都唔可以講Mummy，後尾出咗『同朕check吓』呢啲笑話其實都幾好笑。」

錢嘉樂表示最難忘的事，是在大結局中親手消滅了琵琶精（飾湯盈盈）。（《封神榜》截圖）

湯盈盈在《封神榜》中飾演琵琶精。（《封神榜》截圖）

錢嘉樂接受《香港01》訪問就說：「當年拍得很開心的，有常常一起拍劇的陳浩民，剛入行的葉璇，很用心演出的苑瓊丹，一起在洪家班工作多年的元華。最難忘是我飾演的楊戩在大結局親手消滅了琵琶精，即是現時太太湯盈盈！」

韋家雄表示最難忘的是連續吊威也5-6個鐘。（《封神榜》截圖）

韋家雄接受《香港01》訪問，也分享了當年拍攝的經歷：「在《封神榜》我的角色是演土行孫，以遁地術見稱，最難忘當然是在綠佈景，吊住條威也，不停被人轉住嚟拍攝，好似陀螺咁，轉足一日，試過一停就即嘔吐，真係好辛苦！當年應該吊了5、6個鐘威也，拍完了都好似暈船浪咁。」

當年魯振順手上的是真正的豬心。（《封神榜》截圖）

魯振順（飾比干）接受《香港01》訪問時說：「我手上面揸嗰個係真正嘅豬心，拍嘅時候個豬心已經擺咗好耐，咁大家都係咩味道啦，所以演戲同埋拍戲嘅人都係不擇手段，點嘅情況我哋都要忍住。有個雪櫃雪住已經好好㗎啦，但係放得太耐都有味道，不過冇㗎啦，道具只有一個，唔係話換就換。辛苦就冇乜，就係大熱天時身水身汗辛苦啲。」

睇埋劇中經典重口味場面：