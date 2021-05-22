好聲好戲｜羅毓儀城大一級榮譽畢業　曾自組樂隊外形甜美成新女神

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-05-22 01:00

有份參加TVB節目《好聲好戲》的羅毓儀（Yuki），在節目中越級挑戰主席評判韓馬利在《溏心風暴3》中的角色，聲演韓馬利在醫院喪罵媳婦剋死自己個仔一幕，既要演繹出喪子之痛，還要情緒大爆發，相當高難度。Yuki更配音配到喊，相當入戲，但評判普遍認為這段戲對她來說難度太高，汪明荃指她揀錯片，以她的資歷來說未夠功力。雖然Yuki賽果未如理想，但網民紛紛大讚她年紀輕輕有膽量，而且外形清純有氣質，絕對有潛力！

羅毓儀越級挑戰韓馬利在《溏心風暴3》中的角色，聲演韓馬利在醫院喪罵媳婦剋死自己個仔一幕。（YouTube影片截圖）

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現年24歲的Yuki在2019年入讀第30期無綫電視藝員訓練班，畢業後加入TVB。Yuki外形甜美，行日系可愛少女路線，不時玩Cosplay，不但多才多藝，會彈結他和鋼琴，曾組成業餘樂隊MochiIce公開表演，更在香港城市大學以一級榮譽成績獲得工商管理榮譽學士（商業營運管理）學位，相當出色。入行短短兩年的Yuki在處境劇《愛．回家之開心速遞》出現過不少次，當中以美女作家路小小最為突出。Yuki更有份參演《星空下的仁醫》、《我家無難事》、《青春不要臉》、《痞子殿下》等劇集，機會多多！