Jessi不怕被嘲嘴唇整容過度　霸氣回應：這是我的臉！

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-05-22 13:45

韓國女歌手Jessi於外國長大，她曾公開承認胸部、眼睛及鼻子有加工，被視為韓國演藝界中敢言的代表。近日她出演KBS節目《對話的熙烈》時，再次大方談及對整容的看法，霸氣回應「這是我的面孔」。

Jessi性格直率，從不怕在節目上提起整容等禁語，但她坦言因此同時受到不少攻擊，就連在泳池穿泳衣都會被鬧。不過Jessi表示自己是愈被批評愈想做的人，大家評論她衣着太色情，她偏偏會穿得更性感並講到「這是我的人生」，希望大眾的思想能變得更開放。

Jessi不介意別人的看法，表示整容是為了自己。（KBS截圖）

Jessi也講到最近不少人批評她嘴唇整容過度，她立即反駁：「又如何？就是注射了填充物。這是我喜歡才做的事，為甚麼由他人去批評『為甚麼整容了變更醜』這是我的臉！這是我的面孔，我滿足的話就可以了。」不過Jessi都講到自己真率的性格，成功圈了不少老人家級的粉絲，他們也表示希望自己女兒能像Jessi一樣做自己生活，令Jessi非常感動。

Jessi敢言又直率，但意外地吸引了不少老人家輩粉絲。（IG/@jessicah_o）

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