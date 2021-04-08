44歲咸素媛再被爆講大話　小18歲老公非富二代曾改名兩次兼整容？

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-04-08 16:30

今年將45歲的韓國女演員咸素媛，早前與小18歲的內地網紅老公陳華出演節目《妻子的味道》後知名度大增。可是繼早前被資深記者踢爆出兩夫妻租Airbnb扮住豪宅，咸素媛前男友疑似是虛假人物後，這次就連老公陳華也被爆並否富二代。

不但新婚愛巢，就連陳華娘家別墅也有在Airbnb上出租。（YouTube연예 뒤통령이진호截圖）

早前咸素媛被爆出位於內地的新婚愛巢，以及老公陳華娘家都是租借而來。娘家別墅被發現能在Airbnb網頁上租到外，二人的江景愛巢亦發現正在網上出租，是只需12,000元人民幣（約14,300港元）就能租到的四房兩廳單位。除此之外，咸素媛2010年交往過的山西富二代男友張偉，也被掘出疑似是劇集裡的角色。

按圖睇愛巢同前男友有幾假？

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陳華被爆曾改名兩次兼整容，真實身份成疑。（IG/@ham_so1）

雖然咸素媛和陳華已從《妻子的味道》下車，但兩人的爭議依然不斷。資深記者再在YouTube上爆料陳華曾改名兩次參加偶像選秀節目，兼到過韓國做練習生整容。該記者講到咸素媛第一次見到陳華當時，他只是正在一酒吧擔任駐場歌手，加上男方一家在節目上的各種行為，質疑陳華極有可能不是富二代出身，反而是一家人都在扮有錢人上節目。

按圖睇陳華真正身份：

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咸素媛自與陳華認愛後一直新聞不斷，兩人現育有一女。（IG/@ham_so1）

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