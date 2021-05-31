專訪 | 193@ERROR曾後悔衝動失言：我唔應該用老嘢

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-05-31 07:00

ViuTV男子組合ERROR成員193（郭嘉駿）近日推出新曲《睡到三點》。說起193，觀眾必定想起他憑一句「J2係做咩？冇記錯係咪40幾歲仲話後生仔傾偈嗰個？」，又直接稱呼TVB觀眾為「老嘢」，炒熱無綫（TVB）和ViuTV兩台電視大戰，更令他一夜爆紅，Instagram追蹤人數飆升至逾30萬，遠超MIRROR人氣王姜濤，間接帶挈ERROR名氣水漲船高。 雖說「初生之犢不畏虎」，難道193果真不怕得罪人，以後「冇運行」嗎？對此，193堅持有話直說，不怕見到TVB人會尷尬，更不諱言最想見到的TVB人是志偉哥，「我好想同志偉哥講聲：『我絕對唔係鬧任何人囉！』」 Manyi @Annie G. Chan Makeup Centre Denny Ku @Chic Private i Salon 服裝：Vivienne Westwood、Timberland 攝影錄製：陳順禎 剪片：邱愛霖

193近來人氣超越MIRROR人氣王姜濤。（陳順禎 攝）

與曾志偉隔空交鋒一戰成名

訪問當日，193和團隊非常趕急，時間緊湊，他匆匆換裝，偷出5分鐘時間吃飯，便要立即接受多間媒體訪問。短時間內知名度急增，工作接踵而來，全因他的出位言行成為了兩台電視大戰的亮點之一。

早前TVB開播《開心大綜藝》，對撼ViuTV的《最後一屆口罩小姐選舉總決賽》及《Chill Club頒獎禮》，兩台電視大戰勢成水火，加上《開心大綜藝》為曾志偉回歸TVB後的首個重炮綜藝節目，睇頭十足。當時曾志偉評ViuTV收視只能媲美 J2，193不甘示弱地反擊，指出TVB偏愛起用年長藝人做年輕人節目的弊病，更稱呼TVB觀眾為「老嘢」，戰意濃厚，為電視大戰增添更多看點。

193否認「串嘴」，自認直率。（陳順禎 攝）

193否認「串嘴」：我純粹係直率啫！

雖然193人氣扶搖直上，搖身一變成為年輕人追捧的「三爺」，惟有不少長輩批評他太囂張、沒禮貌、「冇大冇細」。193單刀直入，語氣堅定地否認自己並非如外界所言的氣焰囂張，「我唔同意我係串嘴，我純粹係直率啫！」

實際上，193從早期《花姐ERROR遊》開始便已展露出敢言個性，曾公然在鏡頭前取笑經理人花姐（黃慧君）「你肥就當然㗎啦！」。193由始至終都貫徹個人風格，只不過沒有人料到他敢於與友台交鋒，又適逢電視大戰，才一石激起千重浪，令他一炮成名。

193與曾志偉隔空交鋒，成兩台電視大戰的亮點之一。（梁碧玲攝）

193見TVB藝人不感尷尬 想同麥明詩打卡擺IG

外界有人視他為與TVB公然對立的藝人，繼續與TVB隔空交鋒，難道不怕見到TVB藝人感到尷尬嗎？193態度自若，「咁我見坤哥（吳業坤）都唔覺得面阻阻啦！」

近日他與坤哥準備合作唱歌，他笑言二人將成為兩台破冰的代表人物，「我哋兩個成為咗可能係破冰嘅兩個主要人物！因為以前ATV年代都冇話兩個台要點樣Crossover㗎嘛！」他坦言希望與更多TVB藝人見面，「可唔可以見到麥明詩嗰啲同我影吓相，我都覺得佢幾靚。」

193和吳業坤的世紀合照。（吳業坤Facebook圖片）

最想見志偉哥：我想同佢講「志偉哥我真係冇話你！」

但談到最想見的TVB人，他毫不猶豫地明言是志偉哥。「我想同佢講話：『志偉哥我真係冇話你，係啲傳媒炒作話我話你，我真係冇一句話過你。純粹係講個收視點嘅嘢呀！我好尊重所有長輩呀！我絕對唔係鬧任何人囉！』」

193明言最想見志偉哥。（陳順禎 攝）

承認稱呼TVB觀眾為「老嘢」太衝動：係咪直率就係最好呢？

他指，最怕誤傳之下令志偉哥產生誤會，希望澄清事實，「如果大家睇返我嘅文字，聽返我嗰段片，我都係冇鬧任何人囉！最驚係人哋誤會咗，或者一個傳一個，啲人就傳到去佢身邊，就話：『193鬧你喎！』咁就唔好，好想講清楚事實出嚟。」

193強調與志偉哥從沒有矛盾。再談及當時一番「老嘢」言論，193直認當時的確有些少衝動，「呢件事之後我經常都會諗返，係咪直率就係最好呢？我講完第一下，就已經問身邊嘅人，我係咪唔應該咁做呢？呢件事我都汲取教訓，然後要修飾詞語。」

如果時光倒流，他會用「老一輩」代替「老嘢」，「等於你話啲年輕人係廢青，我就接受到你話我廢青啫！但有啲人覺得好offensive（冒犯），因為我真係呀！」

ERROR身為近日最紅男團，193功不可沒。（資料圖片）

勇於繼續講真話：呢一代香港娛樂圈需要有人講真話

雖然主動認錯，但193表示不怕外界攻擊，決意繼續於鏡頭前表現真我，「絕對會講自己諗法出嚟。我諗呢一輩嘅藝人、呢一代香港娛樂圈係需要有人講真話，因為呢個先係最真實嘅你呀嘛！無謂個個人都一樣，咁就冇嘢睇啦！」

193轉數夠快、幽默率直，是他火速吸納大量粉絲的原因，但他希望透過音樂呈現新一面給觀眾認識，原來193不只是率直搞笑，「以前覺得193就係一定係搞笑囉！鍾意食屎囉！好驚動物囉！咁我都想出面啲人知道193唔係凈係搞笑嘅。」

193希望呈現新形象給觀眾認識，原來他不只是搞笑。（陳順禎 攝）

《睡到三點》幸運獲花姐垂青派台：係無心插柳

近日他推出首支派台歌《睡到三點》，親自填詞及參與MV製作，足見用心。《睡到三點》源於ViuTV大熱綜藝節目《ERROR自肥企画》193提出的願望，卻幸運地獲花姐垂青，一切都是無心插柳。

「好似喺Chill Club頒獎禮，見到花姐喺度，咁你知花姐好忙㗎嘛！咁嗰日見佢食緊飯，咪同搭幾句訕，同佢傾幾句偈，跟住我就話：『我有首歌畀佢聽』，花姐聽完就話：『好聽喎！我幫你派台啦！』所以就突然就變咗首派台歌，我就好開心嘅。」

點擊看《睡到三點》MV花絮：

193新歌行藝術風：首歌會聽到人黐線！

193相當欣賞Tyson Yoshi的音樂，故決定將《睡到三點》交由幫Tyson Yoshi合作的音樂人Madboii製作。他透露新歌代入了自己和朋友的感情經歷。

「呢首歌係會聽到人黐線，因為聽完之後都唔知自己聽咗啲咩劇情。即係一開始好似好sweet咁，但之後又分咗手，之後又唔知點解返嚟喎！係會聽到人精神分裂㗎！」他笑言，希望《睡到三點》行藝術性風，「咁乜嘢係好art嘅嘢呢？咪即係睇唔明囉！咁呢首歌都中哂嘅！」