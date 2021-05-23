余香凝順利誕下6.5磅女兒Clara　爆慶幸似足爸爸有眉毛：成個餅印

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-05-23 13:12

在去年聖誕節宣布懷孕喜訊的余香凝（Jennifer），不時在IG分享日常生活及孕期心得，今天（23日）公布順利誕下6.5磅女兒Clare，Jennifer帖上一張跟女兒手握手的照片，並寫道：「別人說小孩子不能讚，會讚壞 但容許我在這裡讚一讚 要讚讚 寶寶最後體重6.5磅 沒有浪費媽媽狂食長胎食物而胖了好多的心血 再讚讚 寶寶非常配合 兩母女合作無間 在大家的努力下 剖腹產第三天就上奶了 可以喂母乳喂到飽 也都要讚讚爸爸一直在身邊陪著媽媽 服侍媽媽 雙眼袋都出來了 寶寶 以後只要妳健康開心媽媽就滿足了 這世界沒有東西比妳更重要 愛妳 特別鳴謝 兩位劉醫生讓我在一個冇痛輕鬆的過程中誕下小寶寶」

Jennifer在去年聖誕節宣布懷孕喜訊。（IG：jenniferyuuu）

接受傳媒訪問時，Jennifer表示BB健康出世真的很開心：「之前都擔心佢體重，兩個星期前最後一次產檢其實都係五磅半，但出世有六磅半，自己係好開心，一路以嚟食咁多嘢係冇白費到，同埋BB似足爸爸，成個餅印，所以好靚，已經有眼眉毛，因為自己最擔心BB女係冇眉毛，因為我冇乜，結果似爸爸有好多眼眉毛。然後眼睛好大啦，所以好可愛。」

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Jennifer再一次大讚女兒乖巧，在醫院沒有特別的哭：「好多老人公話唔好讚壞，但真係要加許佢一下。同埋依家同以前有咩唔同呢，真係明白咩叫心肝寶貝，當佢一喊就會好擔心，有一次佢喊我跟埋喊，好擔心佢係咪唔舒服，有朋友叫我唔好擔心，要擔心成世，我都已經Feel到成世都要擔心個種感覺，所以真係開始明白媽媽以前點解咁長氣。」