十萬噸情緣｜張家輝曾當面聲討張可頤　「不和」竟與關詠荷有關？

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-05-23 23:00

由張家輝、張可頤和滕麗名主演的無綫（TVB）劇集《十萬噸情緣》（2003）近日於翡翠台深宵時段重播。雖然劇集中張家輝與張可頤有非常多對手戲，而故事亦以當時較為破格的倒敍法去描述他們由相愛到反目再變歡喜冤家，但原來在鏡頭背後，張家輝與張可頤竟然接近零交流。

二人在《十萬噸情緣》中不乏咀嘴戲。（截圖）

自從2003年之後，張家輝與張可頤相隔15年沒有合作，直至2018年，張家輝執導《低壓糟》就再與張可頤交手，二人在接受TVB《東張西望》訪問時就曾透露在拍攝《十萬噸情緣》時並不熟識，張可頤說：「唔講大家唔知，其實我哋拍呢部戲呢，鏡頭後我哋一句嘢都冇傾偈。」主持容羨媛即問是否不和？家輝即否認：「唔係，係因為我哋都係好少講嘢嘅人嚟。」

其實佢哋都合作愉快嘅！（截圖）

雖然兩位主角並無不和，但張家輝卻因為張可頤一句說話記住15年：「同你拍完嗰場Kiss，佢話：『唔，你兩公婆我都咀過，個嘴兩個都幾柔軟，幾好咀』，咁嘅嘢都講得出。佢都算率直到有啲口沒遮攔，即係佢諗起想講嘅，佢就講喇！」連張可頤都不禁在旁自嘲：「有時我係勒唔住呀！」

睇返張可頤同關詠荷咀嘴嘅一場：

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