諸朋好友｜黃智雯現任男友靠胡杏兒介紹：佢chur住問我有冇男朋友

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-05-24 14:30

「胡說八道會」到TVB清談節目《諸朋好友》擔任嘉賓。（YouTube）

近日閨密團「胡說八道會」的成員包括胡杏兒、姚子羚、豹嫂胡蓓蔚和黃智雯上了清談節目《諸朋好友》擔任嘉賓，除了李施嬅和胡定欣未能現身。胡杏兒於上個月4日誕下第三名兒子李奕宏，在節目中看見杏兒還未瘦身成功，因為她穿著白色連身裙，臉上包包臉明顯之外，身形還未有回復全盛時期。

杏兒仲未瘦身成功。（YouTube）

節目中大談少女心事，平常姊妹們在群裡發閒聊訊息可能會已讀不回，但豹嫂笑言當有人在群裡說有事要告訴大家，大家便立即上水回應：「但其實到最後都係冇嘢爆，浪費晒啲時間。」其後豹嫂續說現在對閨密的態度，可能到了現年這個年紀關係，未必會什麼事情都會追問，現時採取「鍾意講咪講，唔鍾意講咪算數」。

豹嫂直指胡杏兒很喜歡強迫人說出來，在旁的黃智雯非常認同，「佢真係Chur住你問，我最記得第一日同佢開工佢問我有男朋友未，佢好有興趣知道，不斷問。然後拍第二套《怒火街頭》佢又係咁問，但佢真係會行動，有日佢突然之間whataspp我，Show咗facebook張相畀我，但張相得4份3，佢話『我有個朋友介紹妳識』然後我都答ok可以食飯，然後佢就話後日，我話咁快，佢再講『唔通等下年呀』。」主持人崔健邦再問那就是現任男友？黃智雯停了兩秒回答：「我好專一㗎」，胡杏兒稱讚自己成二人之間的媒人真的功不可沒：「我真係出於關心」。

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