李昇基女友李多寅是星二代？　去年尾被拍已互相見家長

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-05-24 16:40

今天（24日）李昇基和李多寅（李多人）被爆拍拖一年，二人亦快速認愛，獲不少粉絲祝福。比起擁高知名度的李昇基，網民都對李多寅更好奇，原來今年將29歲的她除了是演員外，更是星二代，媽媽和胞組都是演員。

李昇基與李多寅認愛，網民都對女方相當好奇。（IG/@ xx__dain）

1992年出生的李多寅是裴勇浚、朱智勳、姜漢娜和金瑞亨大咖演員的師妹，2014年通過網劇《二十歲》出道，近年拍過《Alice》、《請輸入檢索詞WWW》和《花郎》等劇集。雖然只是擔任配角角色，但因星二代的身份及實力而備受關注。李多寅以「甄美里女兒」一名聞名，甄美里則是廣大亞洲劇迷都認識的《大長今》「崔尚宮」；而李多寅的胞姐則是今年30歲的演員李侑菲，三人的高顏值力證一家的優良基因。

李多寅與媽媽演「崔尚宮」甄美里不時一同出席活動。（stardaily）

李多寅胞姐李侑菲亦深受男粉絲歡迎。（網上圖片）

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自李昇基和李多寅戀情爆出後，女方公司表示約半年前開始，因高爾夫的共同興趣而產生好感。其後韓國最大狗仔隊《Dispatch》就公開，兩人去年年尾到江原道約會，順道探訪李昇基奶奶老家的照片。見到照片中的二人都沒有刻意掩飾身份，李多寅亦對男友家人親切有禮貌，證明早就已見過家長。而相關人士也透露，李昇基戀愛是公開的秘密，沒有隱藏戀情的他亦有向家人和朋友介紹女友。

Dispatch公開李昇基與李多寅去年年尾的照片。（Viu《K1頭條》）

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