史上顏值最低韋小寶跟李沁傳緋聞　有大陸泫雅女友都仲要出軌

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-05-25 08:00

近日關曉彤拍攝電視劇《曾少年》的路透照曝光，更因為她的逆天長腿，一度登上熱搜，而劇中男主角是其貌不揚的張一山，又可以錫錫關曉彤，反而靚仔范丞丞只是男二，違反觀眾一向的審美標準。其實張一山不但在多齣劇集擔正，跟靚女主角傳出緋聞，而以他的外表，歷年來的女友偏偏是白滑皮膚，樣貌標緻，身材惹火的美女，確是給了很多男士希望。

張一山跟關曉彤合作新劇《曾少年》。（網上圖片）

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本地觀眾認識張一山，始於他拍攝金庸名著《鹿鼎記》，但劇集口碑其差，而張一山演出似猴子，被嘲為史上最醜韋小寶，而張一山外表確是不如以往觀眾慣看的小鮮肉男主角，176cm身高，骨瘦如柴，雙眼無神，基本上是一副街坊臉，但他姑姑是內地著名歌手韓紅，為他鋪橋搭路，星途一帆風順，出道後很快已當上男主角，除了《鹿鼎記》，他跟《慶餘年》的李沁就一起演出《親愛的你》飾演情侶，之後二人更傳出緋聞。

李沁曾跟張一山合作，二人傳出緋聞。（李沁微博）

張一山不但演出過韋小寶，而且戲如人生，他的感情生活亦多采多姿，多次跟女拍檔傳出緋聞，最為人熟悉的是拍攝《家有兒女》時，跟北京電影學院同班同學楊紫，傳出曾經交往，但之後張一山跟另一位同學白雪，公開了戀情，但隨著張一山走紅，跟白雪戀情亦告一段落，但不久張一山又跟有內地泫雅之稱的宋妍霏秘戀3年，直至去年張一山被拍得帶一名女子到酒店過夜，事件曝光後，宋妍霏宣布二人和平分手。現時張一山跟關曉彤合作新劇，會否介入鹿晗和關曉彤的戀情，大家要拭目以待啦。

同場加映連詩雅靚相：