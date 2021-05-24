十萬噸情緣｜有錢佬通常都怕老婆？　夏雨絕對係代表人物

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-05-24 23:00

經典無綫劇集《十萬噸情緣》（2003）近日於翡翠台深宵時段重播，昨晚的劇情就提到Jason（張家輝飾）成功靠羅太迫使在夜總會消費的羅主席（戴志偉飾）大手買入郵輪團票，助「女神旅遊」渡過難關！當時身在夜總會一拖二女的羅主席得知羅太到場之後非常驚慌，最後要靠與Jason做生意為藉口矇混過關。

戴志偉知道太太「大駕光臨」，即時騰曬雞！（截圖）

其實在TVB劇集宇宙中，無論一個角色幾有錢都好，十之八九都非常怕老婆，該有錢人甚至連重大抉擇都要參考老婆的意願，彷彿有錢人太太才是真正的「話事人」。就以《創世紀》的超級大反派霍景良（郭 鋒飾）為例，即使他在商場上手段有幾狠、說話有幾惡毒也好，他總會忌憚前妻Liza（汪明荃攝）三分，就連離婚之後，霍景良亦會在他與Liza結婚結念日休假一天，以表尊重。

霍景良自認，自己的財雄勢大，美其名是白手興家，但事實上也獲得Liza不少幫助。（截圖）

但講到TVB最怕老婆的有錢男演員，就不得不提溏心風暴系列的夏雨。無論是海味王國的唐仁佳、餅界翹楚甘泰祖，還是茶餐廳一哥黃永正，夏兩都嚴重受制於家中的「太太們」，當中是強勢的，一定要司棋姐，一句「我對眼就係證據」，霸氣比夏雨有過之而無不及。

李司棋在整個《溏心系列》中都是飾演夏雨的元配，而夏雨亦都聽聽話話！（《溏心風暴3》劇照）

其實在《巾幗梟雄》中的蔣喬（岳華飾）都非常之怕老婆，雖然他在米舖的事情仍然是靈魂人物，但他仍然因為害怕大奶奶（謝雪心飾）的野蠻而多次就犯，結果導致蔣家是非頻生！（劇照）

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