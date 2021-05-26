Edan呂爵安@MIRROR疑被舊愛踢爆出軌　疑似證據上埋連登熱門

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-05-26 01:40

ViuTV男子組合MIRROR成員Edan人氣高企，首支派台歌成績不俗，加上參演萬眾期待的電視劇集《大叔的愛》，前途一片光明。而最近卻有人在網上爆料，Edan舊愛疑似在IG踢爆Edan出軌，一時惹起熱話。

Edan疑似被踢爆出軌。（Edan呂爵安 IG）

被指是Edan舊愛的Stephanie以24歲之齡結婚。有網民於IG帖文下標籤了Edan，而有人回覆指Edan每日訊息太多，故未必能看見IG通知，但相信他會為舊愛結婚感開心。

惟Stephanie就表示：「不如尊重埋我 其實戴完帽都唔會想理佢感受（em if any）想口誅筆伐樓上位Jxxxn不如自己dm佢？thank you」，惟女方可能不想令事件發酵，之後秒速刪走Comment，但已引起粉絲關注。

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Stephanie的回覆似乎暗指Edan出軌。有人私訊Stephanie直斥她「博上位」，但Stephanie不甘示弱，「自己送上門 我係唔會留手的 我好惡 把口好爛 唔好試我底線」。當時Edan和Stephanie都表示是和平分手，女方指會支持男方追夢，未來以朋友身份相處最為合適。

點擊看疑似Edan IG帳戶與網民對話：

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