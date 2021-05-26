張智霖投資名畫有道賺大錢　收藏升值至近億元計劃5年內退出幕前

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-26 11:37

張智霖 （Chilam）除了經常買名牌手袋送贈愛妻袁詠儀（靚靚），原來亦喜歡買名畫來收藏作投資。有報道指Chilam自從年前開始購入名畫收藏至今，一直眼光獨到，未有任何虧損之餘還已升值不少，絕對是投資有道。他是日籍藝術家草間彌生的粉絲，已經珍藏了草間彌生逾10幅畫作，加上其他名家的作品，估計他現時擁有近億元的名畫收藏品。Chilam還表示自己鋪路5年後引退幕前。

Chilam與老婆袁詠儀好恩愛。(張智霖微博)

Chilam接受訪問時稱，自己當初是因為朋友間講起買畫收藏，他便嘗試去睇拍賣，愈睇得多就愈喜歡，於是自己找資料，並開始購入名畫，目前賺最多的一幅畫作已有1、2倍。曾是車迷的他坦言買車不保值，他現在比較喜歡價值投資。他喜歡買畫除了可以保值，也可以考驗自己的眼光。據悉，他曾經花了港幣4、5百萬購入草間彌生一幅經典「南瓜畫」，估計至今已升值至近千萬。他的收藏品都不是存放在家中，而是另有地方放置。他甚至想開一次展覽會，讓名畫同好者一起鑑賞。

Chilam年前購入的南瓜畫作。(張智霖微博)

而近年在內地參與過不少真人騷的Chilam又透露，稍後將會舉家返內地居住，為他有份參演的內地型男綜藝節目做準備，暫定至少會逗留數個月。他謂今次可能是他最後一次演出類似的節目。今年便踏入50歲的他自覺體力不及從前，坦言如果要再捱通宵戲或是為演唱會操練真的會很辛苦，指自己如無意外應該不出5年就會退出幕前。原來如非有疫情，Chilam早已舉行了告別演唱會。他直言天下無不散之筵席，他入行這麼多年已將最好的自己獻給了觀眾，即使將來不做幕前，他也可以做幕後，將自己多年來在圈中所學到的學以致用。

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