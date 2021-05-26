五十公里桃花塢 | 每日650元不夠吃？　明星一日餐費高達4位數！

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-05-26 15:15

由舒淇、賴冠霖、張翰等參與的內地真人騷《五十公里桃花塢》，於近日播出後話題不斷，15位明星將在距離城市50公里的桃花塢共同生活21日，看點十足。

15位藝人一起生活一定火花不斷。（微博@騰訊視頻五十公里桃花塢）

節目中，15位明星的衣食住行全部要自己付費，於是大家開會討論課金問題，結果在餐費問題上，首先就產生了分歧。宋丹丹提議每人課金650元，但卻遭到蘇芒質疑：「六百五真的不夠。你早上不吃牛奶啊？你早上不吃雞蛋啊？我們要吃好一點，我不能那麼差的伙食。」

蘇芒的這一番說話無疑會遭到網友狙擊，認為她太過奢侈。不過其後節目組作出解釋，每人課金650元其實是15人21日的生活費，在這期間多除少補。

節目組解釋。（微博截圖）

而有業內網友曾經爆料，很多節目藝人的餐費標準是每人每日1500至2000元，隨行人員800至1000元一日，更誇張的有1000元一餐的標準，即使不是當紅藝人每日都有500至1000元，隨行300至500元一日。以內地正常的消費水平來看，絕對是遠遠超出正常一日三餐的費用，甚至是有些群眾一個月的餐飲費。

網友爆料藝人餐費標準。（網絡截圖）

自從鄭爽被爆日薪208萬後，網友對於明星的酬勞愈發關注，即使是18線藝人，賺錢也多過普通人，因此遇到一些明星賣慘，抑或高額消費等問題時都會引起一番討論。