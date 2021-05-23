讓生活好看2︱張栢芝自曝40歲前未保養過　眼中得「佢」係靚女？

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-05-23 07:30

張栢芝最近在真人騷《讓生活好看2》中曝光很多生活細節，而最新一集花絮中，栢芝還透露了不少個人秘密，更現場度臉圍，小到驚訝眾人！

雖然已是三個小朋友的媽媽，但歲月似乎沒有在栢芝的臉上留下任何痕跡，皮膚依然白皙光滑又緊緻，keep得非常好。然而栢芝表示，其實自己在40歲之前完全不保養，都是純天然，40歲之後才發現，原來真的要保養：「生完我第三個兒子之後，覺得我做任何東西都比以前慢很多，恢復什麼都慢很多。（現在）美容院有時候會去，然後我每一天都會塗一些面霜、美容儀什麼都做，多忙都做。」

栢芝透露40歲後才開始保養。（視頻截圖）

眾所周知，栢芝是一位名副其實的骨相美人，面型小巧，五官立體精緻，樣貌一直為人稱道，不過她卻「美不自知」：「我眼裡看的漂亮的女生，跟我完全不一樣的。」栢芝續指道，她眼中的美女是黎姿：「因為她很漂亮，然後笑起來很可愛，但是又有那種酷酷的（感覺），頭髮短短的，皮膚又好，你感覺到跟她很接近，但是又有點神秘的感覺，就覺得她很女神。」

除了討論護膚保養之外，幾位嘉賓還現場度臉圍，毫無疑問，栢芝是幾人中圍度最小的，以兩邊的顴骨位置為準，僅10.86cm，令人驚歎，果然是巴掌臉！

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