追星星的人 |節目奉旨放閃好吸睛　竇驍瘋狂送吻溫柔十足

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-05-27 09:00

內地男星竇驍同賭王三房千金何超蓮愛得甜蜜，最近女方更做「跟得女友」陪伴男友工作，二人還一起拍攝綜藝節目《追星星的人》。然而在最新一期節目中，二人幾乎懶理旁人的目光瘋狂放閃，男方的「花式曬恩愛」掀起網上不少討論，大家紛紛直言竇驍男友力爆棚，期待他們能共同走上婚姻殿堂。

二人情侶檔拍攝節目。（影片截圖）

在最新一集節目中何超蓮驚喜現身，讓竇驍又驚又喜，難得見到女友前來陪伴工作，他二話不說即上前擁抱對方，還懶理他人的目光當場來一個「額頭吻」非常恩愛。隨後他們二人同女星宋軼一組，三人共同乘一車前往目的地，在車廂中他們二人不停閒聊，完全視宋軼不存在，在講到看流星的話題時，竇驍則表示從前看過，一聽到男友的回答，何超蓮即道：「你和誰看？」而他就立即給予回應：「我在山頂上跟一幫老爺們看的，不行嗎？」你一言我一語恩愛十足。

節目上公然放閃。（影片截圖）

當到達目的地之時，宋軼同何超蓮被分同一間房，因為當地天氣寒冷關係，竇驍擔心女友，所以立即上前給予叮囑：「你也得加點衣服，這褲子不行。」之後再吻她的額頭，溫柔暖心的舉動男友力滿滿。

隨後眾人到天台進行觀星活動時，何超蓮見到流星劃過非常激動，但其他人就表示看不到，她就開始自語：「你們都沒看到嗎？有人看到嗎？有人看到流星了嗎？為什麼只有我看到了。」眼見女友的疑問，此時身為男友的竇驍則十分暖心道：「只有你看到了，你的爸爸，所以只有你看到了。」令到何超蓮為之感動，一時思念之情湧上心頭眼泛淚光，竇驍更立即給予安慰再擁吻女友，萬般呵護的行為令不少網友激讚。

何超蓮看見流星非常激動。（影片截圖）

當場擁吻女友。（影片截圖）

竇驍除了在節目萬般呵護何超蓮之外，在戲外亦如是。早前何超蓮迎來30歲生日，身為男友的竇驍就為她舉行生日派對，從網上曝光的照片可見，二人身穿黑白色情侶裝，男方親自為她點上生日蠟燭唱生日歌之後，他就上前擁吻女友，相當甜蜜。其實這不是他第一次為她慶生，在之前已經舉行一次生日派對，可見他非常寵愛何超蓮。

竇驍二次為女友慶祝生日。（微博圖片）

另外，賭王何鴻燊去年離世舉行喪禮的時候，竇驍亦一直在陪伴何超蓮。所以不少網友眼見他們的相處過程充滿愛都看好他們，特別是男方的溫柔舉動被認證是好男人，所以大家都表示期待二人有好消息公布。

竇驍出席賭王喪禮。（視覺中國）