恩愛遊西安雲南竇驍被吐嘈荒廢事業　何超蓮護夫心切：剛拍完戲

賭王三房千金何超蓮同內地藝人竇驍愛得癡纏，近來她更做「跟得女友」赴內地陪伴男友左右。繼日前跟隨男友回家鄉西安大玩一輪之後，近日又一起去到雲南出遊，生活過得愜意又甜蜜。正因為如此所以有不少網友覺得竇驍荒廢事業，總是在吃喝玩樂，但何超蓮就護夫心切似的為男友發聲，更不忘為他宣傳新劇添。

早前一起去西安玩。（華清宮微博圖片）

在西安欣賞完歌舞劇《長恨歌》﹑參觀了兵馬俑﹑了解當地歷史之後，這一趟西安行他們玩得好開心，更讓何超蓮收穫滿滿，她在微博說道：「我不是只顧着吃的，歷史文化也是有好好的了解噠。西安的古建築美到我都驚了，惡補歷史中。」隨後他們轉移陣地去了雲南觀光，更同竇驍的朋友聚餐，據網上曝光的照片可以看到，他們一行幾十人圍在長桌上共享美食，他們二人面對面對坐着，一舍舉V一個笑容十足，看起來玩得開心，何超蓮似乎好快融入到男方的生活當中。

最近二人又去雲南觀光。（玉米娛樂微博圖片）

正因為竇驍不斷帶何超蓮出遊去吃喝玩樂，讓不少粉絲覺得他沒有事業心，更叫何超蓮放竇驍出來拍戲。對此何超蓮就趕緊為男友發聲，力撐他絕無荒廢事業，直言他才剛拍完一部戲而已，更不忘叫大家要支持男友的新劇「坐等煙雲台」，但何超蓮劇名就寫錯了，正確的劇名是「燕雲台」，雖然記錯了劇名但這一個舉動都足以印證她是一位好女友。

何超蓮力撐男友。（八卦早報微博圖片）