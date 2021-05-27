我是遺物整理師︱催淚位點到即止觸動心靈　透過遺物看盡人生百態

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-05-27 21:00

生命的起始及終結，是人生一趟必經旅程，但面對突如其來的離別，身邊人總是難以承受。以一般人難以理解的禁忌職業遺物整理從業員為主題的韓劇《Move to Heaven：我是遺物整理師》最近成功掀起熱話，更獲外媒評為本年度最佳作品，究竟這套劇魅力何在？

《我是遺物整理師》上架後立即登上香港排行榜的三甲位置。（Netflix）

我是遺物整理師︱外媒封年度最佳作 李帝勳陳俊翔催淚演技喚反省

由《Signal》男星李帝勳和陳俊翔（前譯：湯峻相）主演的《我是遺物整理師》改編自韓國遺物整理師金璽別的親身經歷，主要講述韓靜佑（池珍熙飾）與患有亞斯伯格症的韓可魯（陳俊翔飾），兩父子一同經營遺物整理公司「Move to Heaven」，可惜靜佑因病突然離世後，遺下了可魯獨力經營公司。另一邊廂，對世界厭棄的前拳手叔叔曹尚九（李帝勳飾）出獄後則成為了可魯的監護人，為了獲取靜佑的遺產，而答應開展為期三個月的合約式相處，透過一同繼續韓靜佑生前工作，逐漸對人生及死亡有了新啟發。

從遺物看盡人生百態

由於甚少看韓劇的關係，糾結了幾天才開始煲《我是遺物整理師》。看到不少平台都極力推介這部劇，原本以為名大過實，但看了首集後就決定追看下去。劇集每一集都以委託事件為主軸，透過整理亡者的遺物來明白到亡者生前所經歷的所有事，並帶出他們生前還未來得及說，或說不出的心底話。

催淚情節點到即止更能觸動人心

雖然劇中有大量催淚的情節，跟大部分韓劇不同，雖然《我是遺物整理師》每集都有大量催淚情節，但毫不做作，亦不會播出矯情的BGM來催谷觀眾的淚水。由於每個單元都能夠傳遞角色細膩的情感，讓觀眾輕易入戲。在不只是盲目地弄哭大家的情況下，同時深入探究寫實貼地的社會議題，包括工傷不獲支援、老人孤獨死、嚴重暴力關係、不獲認同的同性戀關係、校園欺凌等，觸動人心之餘，認真道出社會殘酷實況。

客串演員均為演技派

除了看李帝勳和陳俊翔的出色演技，劇中的配角都非常值得留意。相信有煲開韓劇的觀眾都看到劇中有大量熟口熟面的客串演員。首先有飾演可魯爸爸韓靜佑的池珍熙、「吳律師」林元熙、回收叔叔李文植、管理員伯伯鄭東煥等，每位都是演出經驗豐富的演員，就算只是簡單幾個場口，都能夠將演技發揮的淋漓盡致。

了解我們不理解的特殊工作

遺物整理師經常被一般人視為禁忌職業，劇中亦有大量描述可魯接受委託後，去到現場被管理員、業主，甚至家屬鄙視的情節。看完這部劇，除了明白到遺物整理師的工作範疇，還有他們如何處理亡者的遺物，或者透過遺物尋找到亡者還未來得及向身邊人交代的事情，更讓觀眾對這份工作多了一份尊重。