我是遺物整理師︱外媒封年度最佳作　李帝勳陳俊翔催淚演技喚反省

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-05-21 21:30

由李帝勳、陳俊翔（前譯：湯峻相）和池珍熙場等主演的Netflix新劇《Move to Heaven：我是遺物整理師》自推出後，馬上成功掀起話題，一下子登上香港排行榜的第三位。這部以死亡及亞斯伯格症為題的催淚作，更被外國傳媒點評為年度最佳作品。

池珍熙雖然鏡頭不多，但暖心的對白成為催淚位。（劇照）

《我是遺物整理師》講述韓靜佑（池珍熙飾）與患有亞斯伯格症的韓格魯（陳俊翔飾），兩父子一同經營遺物整理公司「Move to Heaven」，可是因健康出問題死去後，遺下了兒子一人。而對世界厭棄的前拳手叔叔曹尚九（李帝勳飾）出獄後則成為了格魯的監護人，他為了得到格魯的遺產，答應開展為期三個月的合約式相處，通過一同繼續韓靜佑生前工作，因而對人生及死亡有了新的啟發。

整部劇李帝勳的心路歷程轉變最大，他的演技當然劇迷100%收貨。（劇照）

《我是遺物整理師》每集都會接到新的委託人案件，由第一集半工讀青年工傷後，因錯過治療而死去的故事開始，到之後獨居老人、同性戀醫生和孤兒等故事，就像反映着韓國社會正在面對的各項問題一樣。由於全部都帶給觀眾真實又充滿人性的感覺，所以就算沒有過於催淚的台詞，都已能輕易觸動到劇迷的感動點，難怪劇迷大讚這一部有共鳴亦治癒的作品。

今年將18歲的陳俊翔曾在《愛的迫降》飾演「北韓F4」的金殷桐。（劇照）

而劇集中提到的孤兒題材，則獲觀眾感受最深。早在50年代，南北韓爆發韓戰令經濟嚴重受損，最時有不少父母只好忍痛將自己的子女送到美國，交由他人收養。可是並不是每個小孩子都能有安穩生活，有不少再遭棄養，變成無國藉，從此一生就走上尋找自己身世的路。不少劇迷都未必知有這一段歷史，通過《我是遺物整理師》才得悉韓國曾被稱為「孤兒輸出國」。

通過整理死者的遺物，主角能感受到對方生前故事。（劇照）

Netflix近年被指多製作刺激為主的作品，《我是遺物整理師》的沉重題材成功引起關注。外國傳媒點名這是「年度最佳作品」，除了能讓觀眾反思人生，帶起社會對亞斯伯格症患者的關注外，最緊要是能通過死亡的悲痛話題，為觀眾帶來希望。雖然《我是遺物整理師》節奏平靜，但它的後調卻令人印象深刻。外媒大讚影帝李帝勳演技精湛，完美演出曹尚九性格的轉變外，陳俊翔作為新人亦實力不菲。

《我是遺物整理師》的開放式結局未知是否暗示有第二季。（劇照）

Netflix《我是遺物整理師》自上架後好評不斷。（劇照）

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