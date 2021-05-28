楊冪拍自家劇被批不理想　一大因素顯示迪麗熱巴有意出走?

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-05-28 10:00

內地女星楊冪旗下簽有不少藝人，其中最有知名度非迪麗熱巴莫屬。然而近日卻傳出這位「金蛋」有離開「嘉行傳媒」的傾向，接連同其他公司緊密合作，特別是「華策影視」，事關她最近推出與拍攝中的戲劇都是由「華策影視」製作，而該公司的官方微博亦公開在迪麗熱巴的微博留言，所以雙方頻頻的互動行為引起許多猜測。

迪麗熱巴是楊冪旗下簽有的藝人。（楊冪微博圖片﹑迪麗熱巴微博圖片）

已在「嘉行傳媒」7年時間的迪麗熱巴，2017年才因為古裝劇《三生三世十里桃花》走紅，隨著知名度急增她劇接劇拍不停，2018年更憑劇集《漂亮的李慧珍》勇奪《中國電視金鷹獎》視后，成為最年輕的得獎者。

迪麗熱巴2018年勇奪《中國電視金鷹獎》視后，成為最年輕的得獎者。 （網上圖片）

而近兩年她推出的戲劇作品一部接一部，使其曝光率同話題度大增。不過就被細心的網友發現，最近她同「華策影視」的合作似乎較為頻密而且都是大製作，就好似已播畢的《長歌行》同拍攝中的《馭鮫記》都是由「華策影視」製作的。而剛好地「華策影視」官方近日就在迪麗熱巴的微博留言道：「寶貝，你的美麗永遠不會放我們鴿子。」如此親密的稱呼加上緊密的合作，自然而然引起大家猜測她是否要離開楊冪轉投其他公司呢？除了「華策影視」之外，網上還曝光了有多間公司有意向她招手，包括「泰洋川禾」（藝人有楊千嬅﹑陳松伶﹑張鈞甯等）﹑「和頌傳媒」（藝人有李冰冰﹑趙麗穎等）等，這一些都是大公司。

迪麗熱巴同「華策影視」合作推出《長歌行》。（迪麗熱巴微博圖片）

「華策影視」頻頻同迪麗熱巴互動。（微博圖片）

而不少網友都支持離迪麗熱巴離開楊冪的公司，事關她接外面的戲劇拍攝資源比起「嘉行傳媒」的自家劇似乎來得好。因為有網友發現「嘉行傳媒」的自家劇在近年口碑同收視都不理想，而且還要帶新人，從豆瓣的戲劇評分可見，近年播出的自家劇《築夢情緣》（4.6分）﹑《談判官》（3.5分）﹑《暴風眼》（5.9 分）都相當低分，所以大家都直言拍「嘉行自家劇」沒有未來。

楊冪近年拍的劇集口碑都一般。（楊冪微博圖片）