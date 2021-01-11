富家子弟再向迪麗熱巴求婚　不死心在劇組守候10日

內地人氣女星迪麗熱巴長相精緻﹑擁有玲瓏浮凸的好身材，是不少人心目中的完美女神代表。就在日前有一位極度愛她的年輕男子，再度在街上手捧着鮮花向她求婚，是次還表明會向她送上多輛百萬名車，誇張的求婚場面讓不少民眾感到驚訝。

迪麗熱巴是不少人心中的女神代表。（迪麗熱巴微博圖片）

從網上流傳出的影片可見，這一位男子站在名車Maserati的前面，手捧着鮮花向迪麗熱巴大膽展露愛意，還邀請了兩名好朋友幫忙，拉着印有「迪麗熱巴嫁給我，宇文斌斌愛你」的紅色布條，向迪麗熱巴求婚，還公開揚言：「熱巴我愛你，藍寶堅尼送給你，法拉利送給你。」之後再換上另一幅布條，上面印有「自駕遊新疆，求婚迪麗熱巴」，聲勢浩大的求婚，引來不少人圍觀，同時聽他的言論大家都猜測他家境不俗，應該是富家子弟。

男子再次向迪麗熱巴求婚。（微博圖片）

而這位自稱叫「宇文斌斌」的男子，隨後亦被網友起底，指他已經不是第一次向迪麗熱巴求婚。對上一次在2018年於橫店影視城，在眾人面前向迪麗熱巴求婚，甚至被踢爆已經追蹤了迪麗熱巴9個月時間，還在對方的劇組守候10日，癡迷的行徑令不少人覺得誇張。

這位男網友已經不是第一次向迪麗熱巴求婚。（微博圖片）

另外，有網友更發現該男子的妹妹同樣複製了哥哥的求婚方式，站在名車Porsche的前面向肖戰求婚。身穿婚紗的她手捧鮮花，還揚言想同肖戰拍戲，願意叫家人投放5億人民幣共同拍攝《陳情令2》，可想而知她的家境是多麼的富裕。而他們兄妹二人的行徑，不禁令許多網友覺得根本就是在炒作話題，藉着肖戰同迪麗熱巴的人氣想走紅而已。

這位美女向肖戰求婚。（微博圖片）