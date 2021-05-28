二月廿九︱續集《940920》下年2.28播　台灣疫情嚴峻或改取景地點

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-05-28 01:30

ViuTV早前開設了「今年做電視系列」專訪幕後花絮，昨日（28日）上載了去年人氣劇集《二月廿九》的幕後訪問。節目訪問了《二月廿九》的監製及導演羅嘉駿（Steve）、編審黃智揚（Yellow）。他們透露，製作團隊為續集《940920》開逾60次會議，單是由故事大綱起草，上司過目和批准，找編劇埋班，擴展成份集大綱，或已需要30次會議。

ViuTV早前開設了「今年做電視系列」專訪幕後花絮，昨日（28日）上載了去年人氣劇集《二月廿九》的幕後訪問。（影片截圖）

Steve表示，其製作團隊與因《ERROR自肥企画》而人氣急升的Mike導，投入度有所不同，「我哋個種黐線同Ｍike導唔同，我哋黐線係不計較，可以24小時通頂，做多好多步，可能只係想提升1到2%。」

Steve表示，對於會否照舊到台灣取景仍在討論中。（影片截圖）

不過《940920》原定打算到台灣取景，但起行日子一改再改。而現時台灣疫情嚴峻，有機會再打擊到行程。Steve接受傳媒訪問時被問到會否改在香港取景，他表示仍未有定案，有消息會於IG向大家公布，但預計會照舊於2月28日播。

港劇《二月廿九》。（《二月廿九》劇照）

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