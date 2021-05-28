好聲好戲｜馮盈盈聲演《巴不得媽媽…》淚崩　王祖藍：你點演戲呀

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-05-28 11:16

《好聲好戲》總決賽中，馮盈盈聲演《巴不得媽媽…》的經典場景，專業評判之一的陸惠玲做聲演拍檔。（影片截圖）

馮盈盈、陳自瑤及張振朗成功進入《好聲好戲》總決賽，馮盈盈聲演《巴不得媽媽…》的經典場景，專業評判之一的陸惠玲做聲演拍檔。眼見馮盈盈聲淚俱下感情澎湃，即使配音完結眼淚仍未能停止流下。丁羽叔指：「以一個演員配音配到咁嘅成績已經好好。」但最終只得4盞綠燈2盞紅燈成績，王祖藍更反問盈盈：「我好擔心你係咪適合做呢一行？」

好聲好戲｜陳自瑤聲演《流氓皇帝》 石岐話配音獲激讚：無懈可擊

《好聲好戲》總決賽中，馮盈盈聲演《巴不得媽媽…》的經典場景，相當投入。（影片截圖）

完成比賽後馮盈盈自評：「麻麻地，有個位好嘅係有埋碌玲姐配合，情緒上我係比排練時感覺強烈啲。」評判王祖藍按紅燈表示未太滿意其表現，更指出盈盈一大缺失狠批：「我好擔心你係咪適合做呢一行，我據聞你由朝頭早已經喊到依家，剛剛喺出面望時無人夠擔掂你，一段咁嘅戲你嘅情緒可以放大到咁樣樣，你點演戲呀？投入係好事，但抽離唔到都係好大問題，我覺得你嘅壓力蓋過你嘅實力，你嘅壓力大到連我都有壓力，我直情覺得我做呢個節目都係唔啱架。」

好聲好戲｜陳安瑩隔9年重返TVB 專業配音員參賽：拍攝時喊左2次

完成《好聲好戲》總決賽比賽後，馮盈盈心情仍未能平復。（影片截圖）

蔡康年上《好聲好戲》拒帶稿疑回應曾志偉批評：希望公司畀次機會

點擊睇馮盈盈表現及王祖藍「狠批」評語：

+ 20 + 20 + 20

點擊睇馮盈盈演繹《我的野蠻奶奶》獲劉江激讚：出神入化：