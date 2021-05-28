好聲好戲｜親解「雞仔聲」因由　黃翠如：細個氣管唔好

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-05-28 19:45

黃翠如早前上TVB節目《好聲好戲》被主席評判李家鼎批：「唔好做演員喇，去配音好過，做演員麻麻地。」汪明荃（阿姐）亦直言翠如的聲音太卡通。節目上黃翠如亦都直言，說：「我自己演戲以嚟係成日畀人抨擊把聲，所以我成日都覺得咁不如你畀個啞嘅角色我演算喇。」今日（28/05）她出席澳洲樓盤活動時就分享了一次令人印象十分深刻的，被批評的經歷。

《好聲好戲》中黃翠如的聲演被批評。（《好聲好戲》截圖）

黃翠如接受《香港01》訪問時說：「我21歲入行，做主持已經有好多唔同嘅意見，喺cable嘅時候仲收過信添，有人寫email入嚟，話我完全冇主播嘅氣質，唔夠專業，講嘢有懶音，好雞仔聲，成個形態唔係主播感覺，叫公司抄咗我。」

黃翠如入行初時在Cable擔任有線娛樂新聞台主播。（Youtube截圖）

她續說：「嗰時我好冇自信心，嗰時啲同事都知，叫我去啲大嘅影展，我係唔敢去，因為覺得自己冇呢個能力，但係對我嚟講唔係一件傷心事，我接受咗自己唔夠好，咪努力囉。我21歲就入行，其實咁多年嚟，都已經有啲習慣咗睇唔同嘅意見，去到而家更加（習慣）。每一個藝人都有好與壞嘅意見，你問我，其實都要有一份勇氣，但係我都會盡量睇晒所有意見。」更謂香港觀眾其實很專業，所以他們的意見也不可忽略。」

拍攝《那些我愛過的人》時，黃翠如的聲線也被批評。（《那些我愛過的人》截圖）

她又說，拍攝劇集《那些我愛過的人》時，因為劇組都覺得她不像一位媽媽，所以大家就提議她壓沉聲線去演出。她說：「但係出到嚟，大家（觀眾）就覺得呢把聲好唔自然。」表示這一次演出是為自己上了一課。「嗰次之後我諗過點樣做得更似一個媽媽，同時唔靠把聲，同時我都嬲自己點解要選擇咁樣去演。」她坦言，其實雞仔聲等問題還存在的：「可能因為細個氣管唔好，所以講嘢成日都唔夠氣，例如講對白頭幾句夠氣，但係講講吓就會愈嚟愈細聲，所以我而家會去跑步練氣。」

黃翠如原來在大馬與朋友合資買了一間「姑婆屋」，現時則希望在澳洲置業。（陳順禎攝）